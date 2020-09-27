От COVID-19 умерли почти миллион людей во всем мире: статистика на 27 сентября. Обновляется

Коронавирус в Украине и мире по состоянию на 27 сентября зафиксирован в 213 странах и территориях – заразились уже более 33 миллионов человек, из них 293 тысячи – только за прошлый день.

Эпицентром пандемии COVID-19 с начала осени продолжает оставаться Индия, которая по количеству заражений занимает второе место после США. В стране ежедневно фиксируют больше всего выявленных в течение суток инфицирований – в пределах 80-90 тысяч.

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Коронавирусом заразились более 33 млн человек в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 195 504 человека. Умерли 3903 пациента, выздоровели – 86 873 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,2 млн), Индия (более 5,9 млн) и Бразилия (более 4,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

От коронавирусной инфекции в мире умерли более чем 998 тысяч человек, но более 24 млн смогли вылечиться. Например, активными больными сейчас остаются чуть более 7,6 млн человек на планете.

27 сентября – 291-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 201-й – с объявления его пандемией ВОЗ.

Главное за 27 сентября: