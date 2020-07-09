Пандемия COVID-19 ускоряется и не контролируется, – ВОЗ

Распространение пандемии коронавируса "все еще ускоряется", и большинству стран пока не удалось его контролировать.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщила The Guardian. Агентство здравоохранения ООН зарегистрировало более 11,8 миллиона случаев коронавируса, половина из которых – за последние шесть недель.

Глава ВОЗ отметил, что вспышка обнажила глобальное и национальное неравенство как в системах здравоохранения, так и в более широких слоях общества, и что ее воздействие имело "неоправданные успехи", ранее достигнутые в борьбе с болезнями.

“Часто говорят, что болезнь не знает границ. Она не заботится о наших политических различиях и игнорирует различия, которые мы проводим между здоровьем и экономикой, жизнями и средствами к существованию. Пандемия Covid-19 разрушила их всех”, – сказал Гебреисус.

По его словам, вирус разрушил системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, в то время как отдельные государства, которые предприняли успешные ответные меры, имели скромные средства.

“Но в большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже. В настоящее время в ВОЗ сообщается о более 11,8 миллионах случаев заражения COVID-19. Более 544 000 жизней были потеряны. Пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель”, – подчеркнул руководитель ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19в мире ускоряется.