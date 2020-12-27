Пандемия COVID-19 стала причиной введения нового международного дня

В воскресенье, 27 декабря, впервые отмечается Международный день противоэпидемической готовности, введенный ООН на фоне пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщается на сайте ООН, из-за пандемии многие страны оказались в ситуации кризиса, пострадали целые секторы экономики, разорились многие компании, десятки миллионов человек остались без работы.

"Первое празднование Международного дня противоэпидемической готовности пришлось на конец года, в течение которого трагическим образом сбылся сценарий, которого многие боялись", – сказал в своем послании генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, сейчас, когда мир пытается взять под контроль текущую пандемию, нужно уже начать думать о следующей.

"К сожалению, с легкостью можно себе представить вирус, который будет таким же заразным, но еще более опасным", – добавил генсек.

Он призвал не забывать об уроках, которые человечество успело извлечь за этот год, – страны должны активно сотрудничать друг с другом, укреплять системы здравоохранения, обеспечить всем гражданам без исключения возможность пользоваться медуслугами, а также улучшать систему социальной защиты.

Кроме того, людям нужно научиться жить в гармонии с природой и не отнимать все новые территории у дикой природы, так как 75% всех новых инфекционных заболеваний – зоонозные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гутерреш заявил, что в мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм" – бедные люди наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в некоторых богатых странах и задаются вопросом, получат ли они прививку.