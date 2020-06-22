Пандемия COVID-19 негативно сказалась на медицинских услугах в мире, – ВОЗ

В большинстве стран, которые опросила Всемирная организация здравоохранения, ограничили или приостановили некоторые медицинские слуги на фоне пандемии COVID-19.

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Об этом на брифинге 22 июня заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что речь идет в частности о стоматологических и реабилитационных услугах, диагностике и лечении неинфекционных заболеваний, помощи больным с психическими расстройствами, дородовом наблюдении и диагностике рака.

"ВОЗ недавно провела опрос среди стран с целью оценки влияния пандемии на необходимые медицинские услуги. Из 82 стран, откуда мы получили ответы, более половины ограничили или приостановили по меньшей мере одну платформу предоставления услуг, например, амбулаторное или стационарное лечение, а также общинный уход", – отметил Гебрейесус.

75% из опрошенных полностью или частично прекратили предоставлять стоматологические и реабилитационные услуги.

В более чем половине стран перестали оказывать помощь больным с психическими расстройствами, прекратили дородовое наблюдение и диагностику рака. Также было приостановлено оказание медицинских услуг больным детям.

Две трети стран заявили о сбоях в плановой иммунизации, диагностике и лечении неинфекционных заболеваний, а также в услугах по планированию семьи и предупреждению беременности.

Глава ВОЗ подчеркнул, что для решения вопросов в предоставлении медицинских услуг страны используют различные методы, в частности, - распределение больных на группы по степени нуждаемости в получении помощи, телемедицину. Кроме того, пациентов направляют в учреждения альтернативной медицины.

Гебрейесус добавил, что ВОЗ тесно работает со странами для поддержания их системы здравоохранения в рамках пандемии COVID-19. По последним данным, 48 стран подали заявки на поставки медпомощи на сумму 92 миллиона долларов.

Так, ВОЗ находится в процессе доставки более 140 млн средств индивидуальной защиты в 135 стран, а также порядка 14 тысяч кислородных концентратов и миллионов тестов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, а вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями.