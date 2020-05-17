В Италии рекордно упала смертность от COVID-19, США – лидер по числу больных: статистика по коронавирусу на 17 мая. Обновляется

Марина Лисничук Мир 06:55, 17.05.2020 Обновлено: 21:23, 17.05.2020

Коронавирус в мире поразил уже более 4,7 млн человек. Лидером по инфицированию остаются США, где вирус унес более 90 тысяч жизней. При этом в Италии смертность от COVID-19 рекордно упала.

Так, пандемия продолжает утихать в европейских странах, которые после установления положительной динамики заболеваемости пошли на смягчение карантина.

В Украине же статистика пока остается на одном уровне – каждый день в нашей стране добавляется около 400-500 новых больных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 18 291 человек. Умерли 514 пациентов, выздоровели – 5116.

  • После смягчения ограничений украинцы массово вышли на улицы, нарушая карантин.

  • При этом во многих областях коронавирус не стихает, например, на Буковине за сутки зафиксировали почти полсотни новых больных.

Главное за 17 мая:

21:19 – В Европе дети умирают от синдрома Кавасаки. Ученые установили, что вызван он коронавирусом. В частности, самой младшей жертвой болезни в Великобритании стал 8-месячный малыш.

21:14 – По данным ВОЗ, на 17 мая в мире подтверждено 4 534 731 случай COVID-19, из которых 307 537 летальных.

  • США 1 409 452 (85 860 умерли)

  • Россия 281 752 (2 631)

  • Беларусь 28 681 (160)

  • Украина 18 291 (514)

20:43 – В Италии снизился суточный показатель смертности и новых заражений коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 145 человек, тогда как накануне сообщалось о 153.

20:21 –В Лондоне местные жители специально нарушили условия карантина, собравшись на акцию протеста. В результате полиция задержала 19 человек.

20:15 – Турция с 20 мая в рамках послабления карантина разрешила гражданам 31 страны, в частности и Украины, приезжать на лечение в медицинские учреждения страны.

20:00 – Эксперты озвучили вердикт, можно ли заразиться коронавирусом через рыбные блюда.

19:55 – В США решили помочь России в борьбе с коронавирусом COVID-19.

19:40 – Глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров потребовал увольнять врачей, которые жалуются на нехватку средств защиты от коронавируса.

18:51 – В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом. Он заболел, пока мать была беременной.

18:27 – В Украине лидерами антирейтинга по заболеваемости и смертям от коронавируса являются Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области.

18:08 – В китайском городе Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса, зафиксировали 28 новых случаев заражения COVID-19.

16:46 – Источником коронавируса COVID-19 вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. Инфекция могла попасть на рынок от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.

16:36 – Инициативу Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования появления коронавируса COVID-19 в мире поддержали уже 62 страны.

16:29 – В Украине возобновили работу стоматологических клиник в обычном режиме. Однако в связи с карантином действуют некоторые правила и ограничения для сотрудников и посетителей.

16:05 – Чтобы украинцы приобрели коллективный иммунитет от коронавируса, должна сформироваться так называемая иммунологическая прослойка. Это может случиться благодаря двум вещам – вакцинации или естественным путем, отметил иммунолог Олег Назар.

15:43 – В областной клинической больнице имени Мечникова врачи вывели из комы жительницу Марганца, которая потеряла двойню из-за коронавируса.

15:30 – Коалиция из 62 стран поддержала совместное стремление Австралии и Европейского Союза провести независимое расследование вспышки коронавируса в преддверии важной встречи Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), которая состоится 18 мая в Женеве.

15:05 – Журналисты обратили внимание на то, что президенты России Владимир Путин, США Дональд Трамп и Бразилии Жаир Болсонару, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не используют на публике средства защиты от коронавируса, несмотря на критическую ситуацию с пандемией в их странах.

14:55 – В субботу, 16 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области умерла 68-летняя женщина с коронавирусом.

14:15 – В ВОЗ отметили, что использованные медицинские маски, применяемые в целях защиты от заражения коронавирусом COVID-19, можно утилизировать с обычным мусором.

14:10 – Известный украинский иммунолог Олег Назар считает, что пандемия COVID-19 перетянула на себя все внимание в Украине, хотя среди населения распространяются и более страшные болезни.

13:30 – Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если бы в Украине не запретили работу метрополитенов, то больницы не справились бы с наплывом больных коронавирусом.

13:20 – Испания сообщила о 87 летальных исходах от коронавируса за последние сутки. Это наименьший показатель за два месяца. В настоящее время в стране зафиксировано 231 350 подтвержденных случаев COVID-19 и 27 650 смертей.

13:00 – Китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань подтвердил, что власти города Ухань, где был впервые зафиксирован случай заражения новым коронавирусом, действительно сначала замалчивали ключевые подробности относительно масштабов вспышки заболевания.

12:56 – Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано заявил, что близкие к Кремлю источники способствуют распространению некоторых теорий заговора, касающихся нового коронавируса COVID-19.

12:00 – Известный украинский иммунолог Олег Назар пояснил, грозит ли Украине новая инфекционная вспышка туберкулеза, под ударом которой, по прогнозам исследователей, окажутся более 6 млн человек, а также как вакцинция от гриппа может уберечь от риска заразиться коронавирусом.

11:57 – В Киеве за последние сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 59 человек и достигло 2280. Мэр Виталий Кличко назвал наиболее пострадавшие от COVID-19 районы столицы.

11:35 – В ближайшие дни в больницы Украины поступят закупленные Минздравом за рубежом костюмы биологической защиты для медиков, которые борются с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

11:30 – Россия вышла на второе место по количеству больных коронавирусом среди стран мира. COVID-19 заражены около 300 тысяч человек.

11:05 – Спад пандемии коронавируса COVID-19 в Украине придется на конец мая, при этом пик заболеваемости еще впереди. Такие данные озвучили в Мировом центре данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Сикорского.

10:50 – В Британии заявили, что правительство инвестирует до 93 млн евро в строительство нового центра по разработке вакцин, в том числе против коронавируса, что обеспечит его открытие уже летом 2021 года.

10:43 – Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что Украина в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом COVID-19. По его словам, было принято четыре пакета для лечения инфицированных.

10:30 – Мировой экономике понадобится как минимум три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19, заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева. Она подчеркнула, что мир выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

09:30 – По состоянию на утро 17 мая в Украине официально подтверждено 18 291 случай коронавируса COVID-19. При этом 433 факты заражения были обнаружены за последние сутки.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. – 715 (385 выздоровели);

  • Волынская обл. – 615 (150 выздоровели);

  • Днепропетровская обл. – 837 (95 выздоровели);

  • Донецкая обл. – 130 (35 выздоровели);

  • Житомирская обл. – 546 (140 выздоровели);

  • Закарпатская обл. – 885 (166 выздоровели);

  • Запорожская обл. – 378 (181 выздоровел);

  • Ивано-Франковская обл. – 1210 (513 выздоровели);

  • м. Киев – 2280 (224 выздоровели);

  • Киевская обл. – 1197 (208 выздоровели);

  • Кировоградская обл. – 443 (319 выздоровели);

  • Луганская обл. – 42 (22 выздоровели);

  • Львовская обл. – 1019 (197 выздоровели);

  • Николаевская обл. – 238 (82 выздоровели);

  • Одесская обл. – 746 (59 выздоровели);

  • Полтавская обл. – 264 (184 выздоровели);

  • Ровенская обл. – 1126 (347 выздоровели);

  • Сумская обл. – 162 (89 выздоровели);

  • Тернопольская обл. – 1078 (578 выздоровели);

  • Харьковская обл. – 786 (119 выздоровели);

  • Херсонская обл. – 167 (117 выздоровели);

  • Хмельницкая обл. – 253 (65 выздоровели);

  • Черкасская обл. – 372 (206 выздоровели);

  • Черновицкая обл. – 2694 (608 выздоровели);

  • Черниговская обл. – 108 (27 выздоровели).

09:15 – В рядах Вооруженных сил Украины зарегистрирован один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook. Всего по состоянию на утро 17 мая COVID-19 там болеют 38 человек. За время пандемии 76 пациентов выздоровели и двое умерли.

09:07 – Житель Кропивницкого Анатолий Компаниец заявил, что потратил более 25 тысяч гривен на лечение от коронавируса, которое должно было бы профинансировать государство, и теперь намерен судиться с медучреждением.

08:15 – Прививка от коронавируса COVID-19 в Германии не будет обязательной, заявил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун.

07:58 – Во Франции выразили протест желанию Италии открыть границы 3 июня. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обеспокоен, что в странах Шенгенской зоны отсутствует координация.

"Односторонние решения Испании на этой неделе, Италии − накануне утром, не способствуют тому, что мы должны делать вместе, чтобы работать солидарно", − указал Кастанер.

06:30 – За минувшие сутки количество случаев коронавируса в мире выросло на 95 тысяч, общее же составляет 4 миллиона 717 тысяч.

05:25 – Американские ученые обнаружили антитело, полностью блокирующее коронавирус. По словам главы биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Генри Джи, найденное решение работает на 100%, но приступить к выпуску лекарства компания пока не может, так как испытания проводились только в лабораторных условиях.

04:53 – В ВОЗ заявили, что распыление дезинфицирующих средств является неэффективным методом борьбы с коронавирусом COVID-19.

04:45 – Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

04:05 – В Соединенных Штатах подтвердили 1 миллион 507 тысяч заражений коронавирусом, умерли 89,6 тысяч, вылечились – почти 340 тысяч больных, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

03:10 – Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что сталкиваются с трудностями при подсчете количества летальных случаев от коронавируса, поскольку у них отсутствуют данные в "глобальном масштабе".

02:05 – В Канаде Министерство здравоохранения одобрило запуск клинических испытаний вакцины против коронавируса COVID-19, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

01:30 – По последним данным МИД, за рубежом от коронавируса лечится 141 гражданин Украины. А количество жертв болезни там не изменилось – погибли 8 украинцев.

01:09 – В Италии за минувшие сутки от COVID-19 скончались 153 человека, что является наименьшим показателем с начала карантина.

00:30 – В Черновицкой области 16 мая коронавирус подтвердили в 47 человек. Всего в области обнаружили 2694 случая заражения, заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

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