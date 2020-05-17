В Италии рекордно упала смертность от COVID-19, США – лидер по числу больных: статистика по коронавирусу на 17 мая. Обновляется

Коронавирус в мире поразил уже более 4,7 млн человек. Лидером по инфицированию остаются США, где вирус унес более 90 тысяч жизней. При этом в Италии смертность от COVID-19 рекордно упала.

Так, пандемия продолжает утихать в европейских странах, которые после установления положительной динамики заболеваемости пошли на смягчение карантина.

В Украине же статистика пока остается на одном уровне – каждый день в нашей стране добавляется около 400-500 новых больных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 18 291 человек. Умерли 514 пациентов, выздоровели – 5116.

После смягчения ограничений украинцы массово вышли на улицы, нарушая карантин.

При этом во многих областях коронавирус не стихает, например, на Буковине за сутки зафиксировали почти полсотни новых больных.

Главное за 17 мая:

21:19 – В Европе дети умирают от синдрома Кавасаки. Ученые установили, что вызван он коронавирусом. В частности, самой младшей жертвой болезни в Великобритании стал 8-месячный малыш.

21:14 – По данным ВОЗ, на 17 мая в мире подтверждено 4 534 731 случай COVID-19, из которых 307 537 летальных.

США 1 409 452 (85 860 умерли)

Россия 281 752 (2 631)

Беларусь 28 681 (160)

Украина 18 291 (514)

20:43 – В Италии снизился суточный показатель смертности и новых заражений коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 145 человек, тогда как накануне сообщалось о 153.

20:21 –В Лондоне местные жители специально нарушили условия карантина, собравшись на акцию протеста. В результате полиция задержала 19 человек.

20:15 – Турция с 20 мая в рамках послабления карантина разрешила гражданам 31 страны, в частности и Украины, приезжать на лечение в медицинские учреждения страны.

20:00 – Эксперты озвучили вердикт, можно ли заразиться коронавирусом через рыбные блюда.

19:55 – В США решили помочь России в борьбе с коронавирусом COVID-19.

19:40 – Глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров потребовал увольнять врачей, которые жалуются на нехватку средств защиты от коронавируса.

18:51 – В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом. Он заболел, пока мать была беременной.

18:27 – В Украине лидерами антирейтинга по заболеваемости и смертям от коронавируса являются Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области.

18:08 – В китайском городе Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса, зафиксировали 28 новых случаев заражения COVID-19.

16:46 – Источником коронавируса COVID-19 вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. Инфекция могла попасть на рынок от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.

16:36 – Инициативу Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования появления коронавируса COVID-19 в мире поддержали уже 62 страны.

16:29 – В Украине возобновили работу стоматологических клиник в обычном режиме. Однако в связи с карантином действуют некоторые правила и ограничения для сотрудников и посетителей.

16:05 – Чтобы украинцы приобрели коллективный иммунитет от коронавируса, должна сформироваться так называемая иммунологическая прослойка. Это может случиться благодаря двум вещам – вакцинации или естественным путем, отметил иммунолог Олег Назар.

15:43 – В областной клинической больнице имени Мечникова врачи вывели из комы жительницу Марганца, которая потеряла двойню из-за коронавируса.

15:30 – Коалиция из 62 стран поддержала совместное стремление Австралии и Европейского Союза провести независимое расследование вспышки коронавируса в преддверии важной встречи Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), которая состоится 18 мая в Женеве.

15:05 – Журналисты обратили внимание на то, что президенты России Владимир Путин, США Дональд Трамп и Бразилии Жаир Болсонару, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не используют на публике средства защиты от коронавируса, несмотря на критическую ситуацию с пандемией в их странах.

14:55 – В субботу, 16 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области умерла 68-летняя женщина с коронавирусом.

14:15 – В ВОЗ отметили, что использованные медицинские маски, применяемые в целях защиты от заражения коронавирусом COVID-19, можно утилизировать с обычным мусором.

14:10 – Известный украинский иммунолог Олег Назар считает, что пандемия COVID-19 перетянула на себя все внимание в Украине, хотя среди населения распространяются и более страшные болезни.

13:30 – Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если бы в Украине не запретили работу метрополитенов, то больницы не справились бы с наплывом больных коронавирусом.

13:20 – Испания сообщила о 87 летальных исходах от коронавируса за последние сутки. Это наименьший показатель за два месяца. В настоящее время в стране зафиксировано 231 350 подтвержденных случаев COVID-19 и 27 650 смертей.

13:00 – Китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань подтвердил, что власти города Ухань, где был впервые зафиксирован случай заражения новым коронавирусом, действительно сначала замалчивали ключевые подробности относительно масштабов вспышки заболевания.

12:56 – Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано заявил, что близкие к Кремлю источники способствуют распространению некоторых теорий заговора, касающихся нового коронавируса COVID-19.

12:00 – Известный украинский иммунолог Олег Назар пояснил, грозит ли Украине новая инфекционная вспышка туберкулеза, под ударом которой, по прогнозам исследователей, окажутся более 6 млн человек, а также как вакцинция от гриппа может уберечь от риска заразиться коронавирусом.

11:57 – В Киеве за последние сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 59 человек и достигло 2280. Мэр Виталий Кличко назвал наиболее пострадавшие от COVID-19 районы столицы.

11:35 – В ближайшие дни в больницы Украины поступят закупленные Минздравом за рубежом костюмы биологической защиты для медиков, которые борются с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

11:30 – Россия вышла на второе место по количеству больных коронавирусом среди стран мира. COVID-19 заражены около 300 тысяч человек.

11:05 – Спад пандемии коронавируса COVID-19 в Украине придется на конец мая, при этом пик заболеваемости еще впереди. Такие данные озвучили в Мировом центре данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Сикорского.

10:50 – В Британии заявили, что правительство инвестирует до 93 млн евро в строительство нового центра по разработке вакцин, в том числе против коронавируса, что обеспечит его открытие уже летом 2021 года.

10:43 – Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что Украина в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом COVID-19. По его словам, было принято четыре пакета для лечения инфицированных.

10:30 – Мировой экономике понадобится как минимум три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19, заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева. Она подчеркнула, что мир выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

09:30 – По состоянию на утро 17 мая в Украине официально подтверждено 18 291 случай коронавируса COVID-19. При этом 433 факты заражения были обнаружены за последние сутки.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 715 (385 выздоровели);

Волынская обл. – 615 (150 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 837 (95 выздоровели);

Донецкая обл. – 130 (35 выздоровели);

Житомирская обл. – 546 (140 выздоровели);

Закарпатская обл. – 885 (166 выздоровели);

Запорожская обл. – 378 (181 выздоровел);

Ивано-Франковская обл. – 1210 (513 выздоровели);

м. Киев – 2280 (224 выздоровели);

Киевская обл. – 1197 (208 выздоровели);

Кировоградская обл. – 443 (319 выздоровели);

Луганская обл. – 42 (22 выздоровели);

Львовская обл. – 1019 (197 выздоровели);

Николаевская обл. – 238 (82 выздоровели);

Одесская обл. – 746 (59 выздоровели);

Полтавская обл. – 264 (184 выздоровели);

Ровенская обл. – 1126 (347 выздоровели);

Сумская обл. – 162 (89 выздоровели);

Тернопольская обл. – 1078 (578 выздоровели);

Харьковская обл. – 786 (119 выздоровели);

Херсонская обл. – 167 (117 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 253 (65 выздоровели);

Черкасская обл. – 372 (206 выздоровели);

Черновицкая обл. – 2694 (608 выздоровели);

Черниговская обл. – 108 (27 выздоровели).

09:15 – В рядах Вооруженных сил Украины зарегистрирован один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook. Всего по состоянию на утро 17 мая COVID-19 там болеют 38 человек. За время пандемии 76 пациентов выздоровели и двое умерли.

09:07 – Житель Кропивницкого Анатолий Компаниец заявил, что потратил более 25 тысяч гривен на лечение от коронавируса, которое должно было бы профинансировать государство, и теперь намерен судиться с медучреждением.

08:15 – Прививка от коронавируса COVID-19 в Германии не будет обязательной, заявил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун.

07:58 – Во Франции выразили протест желанию Италии открыть границы 3 июня. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обеспокоен, что в странах Шенгенской зоны отсутствует координация.

"Односторонние решения Испании на этой неделе, Италии − накануне утром, не способствуют тому, что мы должны делать вместе, чтобы работать солидарно", − указал Кастанер.

06:30 – За минувшие сутки количество случаев коронавируса в мире выросло на 95 тысяч, общее же составляет 4 миллиона 717 тысяч.

05:25 – Американские ученые обнаружили антитело, полностью блокирующее коронавирус. По словам главы биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Генри Джи, найденное решение работает на 100%, но приступить к выпуску лекарства компания пока не может, так как испытания проводились только в лабораторных условиях.

04:53 – В ВОЗ заявили, что распыление дезинфицирующих средств является неэффективным методом борьбы с коронавирусом COVID-19.

04:45 – Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

04:05 – В Соединенных Штатах подтвердили 1 миллион 507 тысяч заражений коронавирусом, умерли 89,6 тысяч, вылечились – почти 340 тысяч больных, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

03:10 – Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что сталкиваются с трудностями при подсчете количества летальных случаев от коронавируса, поскольку у них отсутствуют данные в "глобальном масштабе".

02:05 – В Канаде Министерство здравоохранения одобрило запуск клинических испытаний вакцины против коронавируса COVID-19, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

01:30 – По последним данным МИД, за рубежом от коронавируса лечится 141 гражданин Украины. А количество жертв болезни там не изменилось – погибли 8 украинцев.

01:09 – В Италии за минувшие сутки от COVID-19 скончались 153 человека, что является наименьшим показателем с начала карантина.

00:30 – В Черновицкой области 16 мая коронавирус подтвердили в 47 человек. Всего в области обнаружили 2694 случая заражения, заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.