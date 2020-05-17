В Италии рекордно упала смертность от COVID-19, США – лидер по числу больных: статистика по коронавирусу на 17 мая. Обновляется

Коронавирус в мире поразил уже более 4,7 млн человек. Лидером по инфицированию остаются США, где вирус унес более 90 тысяч жизней. При этом в Италии смертность от COVID-19 рекордно упала.

Так пандемия продолжает утихать в европейских странах, которые после установления положительной динамики заболеваемости пошли на смягчение карантина.

В Украине же статистика пока остается на одном уровне – каждый день в нашей стране добавляется около 400-500 новых больных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 17 858 человек. Умерли 497 пациентов, выздоровели – 4906.

После смягчения ограничений украинцы массово вышли на улицы, нарушая карантин.

При этом во многих областях коронавирус не стихает, например, на Буковине за сутки зафиксировали почти полсотни новых больных.

Главное за 17 мая:

06:30 – За минувшие сутки количество случаев коронавируса в мире выросло на 95 тысяч, общее же составляет 4 миллиона 717 тысяч.

05:25 – Американские ученые обнаружили антитело, полностью блокирующее коронавирус. По словам главы биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Генри Джи, найденное решение работает на 100%, но приступить к выпуску лекарства компания пока не может, так как испытания проводились только в лабораторных условиях.

04:45 – Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

04:05 – В Соединенных Штатах подтвердили 1 миллион 507 тысяч заражений коронавирусом, умерли 89,6 тысяч, вылечились – почти 340 тысяч больных, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

03:10 – Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что сталкиваются с трудностями при подсчете количества летальных случаев от коронавируса, поскольку у них отсутствуют данные в "глобальном масштабе".

02:05 – В Канаде министерство здравоохранения одобрило запуск клинических испытаний вакцины против коронавируса COVID-19, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

01:30 – По последним данным МИД, за рубежом от коронавируса лечится 141 гражданин Украины. А количество жертв болезни там не изменилось – погибли 8 украинцев.

01:09 – В Италии за минувшие сутки от COVID-19 скончались 153 человека, что является наименьшим показателем с начала карантина.

00:30 – В Черновицкой области 16 мая коронавирус подтвердили в 47 человек. Всего в области обнаружили 2694 случая заражения, заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook.

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