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17 мая • обновлено в 08:01
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В Италии рекордно упала смертность от COVID-19, США – лидер по числу больных: статистика по коронавирусу на 17 мая. Обновляется

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Коронавирус в мире поразил уже более 4,7 млн человек. Лидером по инфицированию остаются США, где вирус унес более 90 тысяч жизней. При этом в Италии смертность от COVID-19 рекордно упала.

Так пандемия продолжает утихать в европейских странах, которые после установления положительной динамики заболеваемости пошли на смягчение карантина.

В Украине же статистика пока остается на одном уровне – каждый день в нашей стране добавляется около 400-500 новых больных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

В Италии рекордно упала смертность от COVID-19, США – лидер по числу больных: статистика по коронавирусу на 17 мая. Обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 17 858 человек. Умерли 497 пациентов, выздоровели – 4906.

  • После смягчения ограничений украинцы массово вышли на улицы, нарушая карантин.

  • При этом во многих областях коронавирус не стихает, например, на Буковине за сутки зафиксировали почти полсотни новых больных.

В Италии рекордно упала смертность от COVID-19, США – лидер по числу больных: статистика по коронавирусу на 17 мая. Обновляется
В Италии рекордно упала смертность от COVID-19, США – лидер по числу больных: статистика по коронавирусу на 17 мая. Обновляется
В Италии рекордно упала смертность от COVID-19, США – лидер по числу больных: статистика по коронавирусу на 17 мая. Обновляется
В Италии рекордно упала смертность от COVID-19, США – лидер по числу больных: статистика по коронавирусу на 17 мая. Обновляется

Главное за 17 мая:

06:30 – За минувшие сутки количество случаев коронавируса в мире выросло на 95 тысяч, общее же составляет 4 миллиона 717 тысяч.

05:25 – Американские ученые обнаружили антитело, полностью блокирующее коронавирус. По словам главы биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Генри Джи, найденное решение работает на 100%, но приступить к выпуску лекарства компания пока не может, так как испытания проводились только в лабораторных условиях.

04:45 – Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

04:05 – В Соединенных Штатах подтвердили 1 миллион 507 тысяч заражений коронавирусом, умерли 89,6 тысяч, вылечились – почти 340 тысяч больных, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

03:10 – Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что сталкиваются с трудностями при подсчете количества летальных случаев от коронавируса, поскольку у них отсутствуют данные в "глобальном масштабе".

02:05 – В Канаде министерство здравоохранения одобрило запуск клинических испытаний вакцины против коронавируса COVID-19, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

01:30 – По последним данным МИД, за рубежом от коронавируса лечится 141 гражданин Украины. А количество жертв болезни там не изменилось – погибли 8 украинцев.

01:09 – В Италии за минувшие сутки от COVID-19 скончались 153 человека, что является наименьшим показателем с начала карантина.

00:30 – В Черновицкой области 16 мая коронавирус подтвердили в 47 человек. Всего в области обнаружили 2694 случая заражения, заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Тег
вирус
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