Пандемия COVID-19 не утихает, десятки тысяч новых больных по миру: статистика по коронавирусу на 12 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. За прошедшие сутки, 11 мая, больше всего новых случаев зарегистрировано в Мексике – 1305, Бразилии – 451 и Боливии – 275.

В Украине уже зафиксировано больше 15,6 тысячи больных, умерших – 408.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 15 648 человек. Умерли 408 пациентов, выздоровели – 3288.

В Китае начали фиксировать новы случаи заболевания.

В Украине и мире с 11 мая ослабили режим карантина.

Главное за 12 мая:

05:54 – В Черновицкой области произошла вспышка COVID-19: десятки новых больных.

04:26 – В Казахстане режим чрезвычайного положения будет признано форс-мажором в случае обращения в суд предпринимателей, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

03:22 – Илон Маск подтвердил, что завод Tesla в Калифорнии возобновил работу несмотря на ограничения штата из-за COVID-19. Он выступил против карантина.

02:16 – В Гонконге задержали 230 протестующих, которые обвиняли власти в злоупотреблении мерами по борьбе с пандемией. По сообщению полиции, задержанным от 12 до 65 лет. В больницы попали 18 митингующих.

01:52 – Летальность от COVID-19 в США составила 1,3% – в десять раз больше, чем от сезонного гриппа.

00:23 – На Закарпатье в школе-интернате коронавирус подтвердили у 13 детей. Всего там находится 80 сирот и лишенных родительской опеки.

В учреждение направили комиссию из области. В интернате детей разделили на группы, а также ограничили посещение.