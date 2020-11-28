Пандемия COVID-19 грозит свести на нет 25-летнюю борьбу за гендерное равенство – ООН

Пандемия коронавируса привела к тому, что женщинам приходится делать больше домашней работы, а это приводит к потере возможностей в карьере или образовании.

Такие данные приводятся в докладе ООН. В документе отмечается, что такая ситуация ставит под угрозу результаты 25-летней борьбы за гендерное равенство.

По данным организации, до пандемии объем неоплачиваемой работы, в том числе по дому, составлял 16 миллиардов часов в день. Три четверти ее выполняли женщины.

С начала пандемии нагрузка на женщин стала еще больше, а разрыв вырос в два раза.

По словам заместителя директора организации "ООН-женщины" Аниты Бхатии, опасность вернуться к гендерным стереотипам 1950-х годов вполне реальна.

"Все, над чем мы работали последние 25 лет, может быть потеряно всего за год", – отметила она.

Женщинам придется больше времени тратить на домашнюю работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что после эффективных результатов применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса появилась реальна возможность покончить с пандемией.