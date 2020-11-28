Пандемия COVID-19 грозит свести на нет 25-летнюю борьбу за гендерное равенство – ООН

Юрий Сергиенко Мир 02:14, 28.11.2020 Обновлено: 02:35, 28.11.2020

Пандемия коронавируса привела к тому, что женщинам приходится делать больше домашней работы, а это приводит к потере возможностей в карьере или образовании.

Такие данные приводятся в докладе ООН. В документе отмечается, что такая ситуация ставит под угрозу результаты 25-летней борьбы за гендерное равенство.

По данным организации, до пандемии объем неоплачиваемой работы, в том числе по дому, составлял 16 миллиардов часов в день. Три четверти ее выполняли женщины.

С начала пандемии нагрузка на женщин стала еще больше, а разрыв вырос в два раза.

По словам заместителя директора организации "ООН-женщины" Аниты Бхатии, опасность вернуться к гендерным стереотипам 1950-х годов вполне реальна.

"Все, над чем мы работали последние 25 лет, может быть потеряно всего за год", – отметила она.

Женщинам придется больше времени тратить на домашнюю работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что после эффективных результатов применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса появилась реальна возможность покончить с пандемией.

Комментировать
Мир

Смотрите также

На Ривненщине в ДТП с фурой разбилась семья священника: подробности трагедии

Российский журналист заболел COVID-19 после вакцинации "Спутником V"

Террористы на Донбассе из гранатометов и пулеметов обстреляли позиции ВСУ

Коронавирусом в Украине заразились более 16 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 27 ноября

Введение локдауна может свести заболеваемость COVID-19 к нулю, – Степанов