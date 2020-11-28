Пандемия COVID-19 грозит свести на нет 25-летнюю борьбу за гендерное равенство – ООН

Пандемия коронавируса привела к тому, что женщинам приходится делать больше домашней работы, а это приводит к потере возможностей в карьере или образовании.

Такие данные приводятся в докладе ООН. В документе отмечается, что такая ситуация ставит под угрозу результаты 25-летней борьбы за гендерное равенство.

По данным организации, до пандемии объем неоплачиваемой работы, в том числе по дому, составлял 16 миллиардов часов в день. Три четверти ее выполняли женщины.

С начала пандемии нагрузка на женщин стала еще больше, а разрыв вырос в два раза.

По словам заместителя директора организации "ООН-женщины" Аниты Бхатии, опасность вернуться к гендерным стереотипам 1950-х годов вполне реальна.

"Все, над чем мы работали последние 25 лет, может быть потеряно всего за год", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что после эффективных результатов применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса появилась реальна возможность покончить с пандемией.