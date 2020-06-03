Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика смогла "выкрутиться" и понести меньший урон от мирового кризиса, начавшегося из-за пандемии COVID-19, потому что не останавливала производство.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такое заявление Лукашенко сделал в среду, 3 июня, на совещании по новому составу правительства, передает "БЕЛТА" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Александр Лукашенко Коллаж

Как утверждает глава Беларуси, серьезные изменения в составе правительства на данном этапе нежелательны.

"Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что кризис "отражается и на Беларуси". "Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться", – сказал президент.

Он добавил, что надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того, чтобы "выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса".

По состоянию на 3 июня в Беларуси зафиксировано 45 116 случаев COVID-19, из них летальных, по официальной статистике, – 248. Выздоровел 20 171 человек.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко изменил свою риторику о коронавирусе и заговорил о вероятности второй волны эпидемии в Беларуси. Президент также признался, что надеется на помощь высших сил в борьбе с пандемией.