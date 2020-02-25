Во Флоренции откроют памятник Тарасу Шевченко

Известный украинский скульптор Олег Пинчук вместе со своими коллегами заканчивает работу над памятником Тарасу Шевченко для итальянского города Флоренция.

Памятник Шевченко будет установлен буквально в 300 метрах от всемирно известного собора Санта-Мария-дель-Фьоре в центре Флоренции, на территории старинного монастыря, рассказал Пинчук в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

"Я считаю, это одно из моих крупнейших достижений. В центре мирового искусства, во Флоренции, будет стоять скульптура, созданная мной и моими друзьями", – признался художник.

Пинчук отметил, что несколько лет назад перешел от создания "камерных форм" к более монументальной работе.

"Последние пару лет я делаю монументальные скульптуры. С моими друзьями и однокурсниками. Один из таких памятников – памятник Борцам за волю Украины в городе Дубно (Ровенская область. – Ред.). Он на полметра выше памятника Петру в Санкт-Петербурге – Медного всадника! Потом мы сделали памятник Антонию и Феодосию для Киево-Печерской Лавры. И сейчас заканчиваем работу над памятником Шевченко для Флоренции", – поделился мастер.

Памятник Шевченко для Флоренции почти готов facebook.com/oleg.pinchuk

facebook.com/oleg.pinchuk

Власти Флоренции уже согласовали установку памятника возле собора Santa Maria del Fiore firenze.flawless.life

Как писал OBOZREVATEL, в 2015 году на Владимирской горке в Киеве открыли памятник итальянскому поэту Данте Алигьери. Тогда мэр города Виталий Кличко напомнил, что Киев и Флоренция – города-побратимы, а также пообещал в скором времени открыть памятник Шевченко во Флоренции. Монумент станет подарком от украинской столицы и будет изготовлен на деньги меценатов.

Кстати, памятник Алигьери в Киеве неоднократно становился жертвой вандалов. Уже трижды неизвестные отбивали голову у мраморного орла, который является частью скульптурной композиции.

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