"Пальнули с перепугу": на обломках Boeing-737 увидели важный знак

Эксперт по вопросам авиации Влад Любин не исключил, что причиной катастрофы украинского самолета Boeing-737 в аэропорту Тегерана (Иран) могла быть ракета.

"Сегодня ночью (с 7 на 8 января. – Ред.) Иран куда-то стрелял баллистическими ракетами. Там налицо сильнейший напряг и нервозность. Не исключаю, что с перепугу их ПВО могли пальнуть в темноте по всему, что движется", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Эксперт также поделился мнением по поводу первых фото с места крушения самолета. "Судя по разлёту осколков и величине фрагментов, всё произошло быстро, иначе бы пилоты успели что-то сообщить диспетчерам. Очень похоже на попадание ракеты", – сказал он.

В этом контексте Любин уточнил: "Ракета ПВО очень редко попадает непосредственно в цель. При прохождении её вблизи цели специальные датчики подрывают заряд, и осколки летят на расстояние до 300 метров".

"Совершенно ясно, что на землю упали фрагменты. То есть попытки вынужденной посадки не было. Это говорит о разрушении ещё в воздухе. К тому же на борту во время взлёта около 40 тонн бензина. Если бы самолёт из-за технических проблем просто упал, весь бензин оказался бы на земле и ещё долго горел бы. Но пожара на снимках нет", – добавил эксперт.

На фюзеляже Boeing-737 заметили странные отметины

На фюзеляже Boeing-737 обнаружены характерные повреждения https://vcrti.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, утром 8 января украинский самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). Все подробности и обновления – в материале OBOZREVATEL.

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