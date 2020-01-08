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8 января • обновлено в 12:49
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"Пальнули с перепугу": на обломках Boeing-737 увидели важный знак

9.1т
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Эксперт по вопросам авиации Влад Любин не исключил, что причиной катастрофы украинского самолета Boeing-737 в аэропорту Тегерана (Иран) могла быть ракета.

"Сегодня ночью (с 7 на 8 января. – Ред.) Иран куда-то стрелял баллистическими ракетами. Там налицо сильнейший напряг и нервозность. Не исключаю, что с перепугу их ПВО могли пальнуть в темноте по всему, что движется", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Эксперт также поделился мнением по поводу первых фото с места крушения самолета. "Судя по разлёту осколков и величине фрагментов, всё произошло быстро, иначе бы пилоты успели что-то сообщить диспетчерам. Очень похоже на попадание ракеты", – сказал он.

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В этом контексте Любин уточнил: "Ракета ПВО очень редко попадает непосредственно в цель. При прохождении её вблизи цели специальные датчики подрывают заряд, и осколки летят на расстояние до 300 метров".

"Совершенно ясно, что на землю упали фрагменты. То есть попытки вынужденной посадки не было. Это говорит о разрушении ещё в воздухе. К тому же на борту во время взлёта около 40 тонн бензина. Если бы самолёт из-за технических проблем просто упал, весь бензин оказался бы на земле и ещё долго горел бы. Но пожара на снимках нет", – добавил эксперт.

На фюзеляже Boeing-737 заметили странные отметины

На фюзеляже Boeing-737 заметили странные отметины

На фюзеляже Boeing-737 обнаружены характерные повреждения

На фюзеляже Boeing-737 обнаружены характерные повреждения

https://vcrti.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, утром 8 января украинский самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). Все подробности и обновления – в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Конфликт США и Ирана Крушение украинского Boeing 737 в Иране Эксклюзив
Место
Иран Тегеран
Тег
Авиакатастрофа
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Пети Moщи
Пети Moщи
Эсперду объясните что самолёты не на бензине летают, а на керосине
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ага, пилоты ничего не успели сообщить, а пассажир успел и бумажку с ручкой достать и записку написать. Молодцы.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Горе-експерте, зенітна ракета НІКОЛИ не потрапляє прямо в літак, да і не ПОВИННА потрапляти прямо в літак!!!(((
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Губань Сергій
Губань Сергій
Соломянюк Олекса, горе, горе з цими коментарями, такими як ви. Не повинна потрапляти прямо в літак! А куди ж вона повинна потрапляти?! Ака дурня! Підрив бойової частини на певній відстані від літака, це так би мовити вимушена дія з метою забезпечити ураження цілі, оскільки на таких швидкостях дійсно практично не можливо забезпечити керованість ракети системою наведення щоб вона потрапила безпосередньо у ціль.
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