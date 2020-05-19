В Палестине во вторник, 19 мая, заявили о разрыве всех соглашений с Израилем и США, включая так называемую сделку века.

Об этом заявил лидер Палестины Махмуд Аббас по итогам заседания представителей палестинских фракций в Рамалле, сообщило местное агентство WAFA.

Причиной выхода из договоренностей называют намерение Израиля при поддержке США "присоединить земли Палестины".

Аббас также возложил ответственность за все последствия на Израиль "как оккупирующую державу".

Главный партнер правительства Израиля – США – также несет ответственность за "угнетение палестинского народа", заявил Аббас.

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Напомним, в январе 2020 года президент США Дональд Трамп назвал условия "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, которая подразумевает создание двух государств.

Среди условий было признание суверенитета Израиля над имеющимися на палестинской территории еврейскими поселениями и отказ арабов от вооруженной борьбы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов отдать распоряжение о начале масштабной военной операции в Газе, если палестинские группировки не прекратят обстреливать израильские населенные пункты.