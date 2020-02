Сектор Газа ударил по Израилю ракетой

В воскресенье, 9 февраля, из сектора Газа ударили по территории Израиля.

Известно, что они выпустили одну ракету. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Также в воскресенье в городе Сдерот на юге страны и прилегающих к сектору Газа районах сработали сирены воздушной тревоги, предупредив жителей о возможных ракетных обстрелах.

"После срабатывания сигналов воздушной тревоги некоторое время назад был засечен запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", – говорится в заявлении.

Вскоре после этого Gaza Report в Twitter сообщили о "необычном движении израильских войск по северным и восточным частям границы".

"Военные самолеты вошли в атмосферу", – сказано в сообщении.

1 rocket was just fired from #Gaza into #Israel .

An unusual movement of Israeli troops on the northern and eastern parts of the fence.



Warplanes enter the atmosphere moments ago