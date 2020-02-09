Сектор Газа ударил по Израилю ракетой

В воскресенье, 9 февраля, из сектора Газа ударили по территории Израиля.

Известно, что они выпустили одну ракету. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Также в воскресенье в городе Сдерот на юге страны и прилегающих к сектору Газа районах сработали сирены воздушной тревоги, предупредив жителей о возможных ракетных обстрелах.

Сектора Газа запустил ракету по Израилю Иллюстрация

"После срабатывания сигналов воздушной тревоги некоторое время назад был засечен запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", – говорится в заявлении.

Вскоре после этого Gaza Report в Twitter сообщили о "необычном движении израильских войск по северным и восточным частям границы".

"Военные самолеты вошли в атмосферу", – сказано в сообщении.

1 rocket was just fired from #Gaza into #Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) February 9, 2020

An unusual movement of Israeli troops on the northern and eastern parts of the fence.



Warplanes enter the atmosphere moments ago — Gaza Report - اخبار غزة (@gaza_report) February 9, 2020

Напомним:

1 февраля Палестина объявила, что решила разорвать все отношения с Израилем и США.

Причина – "сделка века" между президентом США Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

После публичного оглашения ее условий в Палестине вышли на массовые протесты. Лидер палестинцев заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не пройдет: "народ отправит ее в мусорную корзину истории".

Как сообщал OBOZREVATEL, военные Израиля 4 февраля ударили по сектору Газа в ответ на мощный ракетный обстрел.

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