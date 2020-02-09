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10 февраля • обновлено в 00:20
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Сектор Газа ударил по Израилю ракетой

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В воскресенье, 9 февраля, из сектора Газа ударили по территории Израиля.

Известно, что они выпустили одну ракету. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Также в воскресенье в городе Сдерот на юге страны и прилегающих к сектору Газа районах сработали сирены воздушной тревоги, предупредив жителей о возможных ракетных обстрелах.

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Сектора Газа запустил ракету по Израилю

Сектора Газа запустил ракету по Израилю

Иллюстрация

"После срабатывания сигналов воздушной тревоги некоторое время назад был засечен запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", – говорится в заявлении.

Вскоре после этого Gaza Report в Twitter сообщили о "необычном движении израильских войск по северным и восточным частям границы".

"Военные самолеты вошли в атмосферу", – сказано в сообщении.

Напомним:

  • 1 февраля Палестина объявила, что решила разорвать все отношения с Израилем и США.

  • Причина – "сделка века" между президентом США Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

  • После публичного оглашения ее условий в Палестине вышли на массовые протесты. Лидер палестинцев заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не пройдет: "народ отправит ее в мусорную корзину истории".

Как сообщал OBOZREVATEL, военные Израиля 4 февраля ударили по сектору Газа в ответ на мощный ракетный обстрел.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Израиль
Теги
Палестина ракеты
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Ивановский Антон
Ивановский Антон
Одна ракета? Какой то спокойный день получается. Они стреляют каждый день и ракет на много больше.
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