Палата представителей США запретила Трампу бомбить Иран

Палата представителей США приняла рекомендательную резолюцию, предлагающую ограничить право президента Дональда Трампа в одностороннем порядке применять военные действия в отношении Ирана.

Так, 224 члена палаты проголосовали "за", 194 — против. Далее резолюция будет вынесена на обсуждение в сенате, передает "РБК". Автором документа выступила демократ из палаты представителей Элисса Слоткин, ранее работавшая аналитиком в ЦРУ.

"У представителей конгресса есть серьезное, неотложное беспокойство относительно решения администрации ввязаться в конфронтацию против Ирана и отсутствие у нее [администрации] стратегии", — пояснил она в своем Twitter.

The resolution I introduced today is intended to make clear that, if the President wants to take us to war, he must get authorization from Congress.



This is simply what our Constitution requires. https://t.co/SkFFr9HRQV