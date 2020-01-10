Палата представителей США запретила Трампу бомбить Иран

Палата представителей США приняла рекомендательную резолюцию, предлагающую ограничить право президента Дональда Трампа в одностороннем порядке применять военные действия в отношении Ирана.

Так, 224 члена палаты проголосовали "за", 194 — против. Далее резолюция будет вынесена на обсуждение в сенате, передает "РБК". Автором документа выступила демократ из палаты представителей Элисса Слоткин, ранее работавшая аналитиком в ЦРУ.

Дональд Трамп DW

"У представителей конгресса есть серьезное, неотложное беспокойство относительно решения администрации ввязаться в конфронтацию против Ирана и отсутствие у нее [администрации] стратегии", — пояснил она в своем Twitter.

The resolution I introduced today is intended to make clear that, if the President wants to take us to war, he must get authorization from Congress.



This is simply what our Constitution requires. https://t.co/SkFFr9HRQV — Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) 9 января 2020 г.

Отмечается, что Трампу рекомендуется запретить использовать американские военные силы против Ирана без соответствующего разрешения конгресса. В порядке исключения президент может применять силу, если от Ирана исходит угроза атаки на США или их солдат.

Также Трампу разрешается использовать силу против исламистской террористической группировки "Аль-Каида" и ее сторонников. В то же время президент США все равно должен объяснять конгрессу свое решение.

Указанные в резолюции требования к президенту прекратить использовать военные силы выдвинуты на основании резолюции конгресса от 1973 года.

В то же время в Белом доме раскритиковали резолюцию, принятую палатой представителей конгресса США против войны с Ираном, и напомнили, что она не имеет силы закона.

"Эта резолюция палаты представителей пытается подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его посредников, а также пытается помешать полномочиям президента защитить Америку и наши интересы в регионе от непрекращающихся угроз. Эти действия конгресса совершенно неуместны", – заявили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 января Иран осуществил бомбардировку военных баз США, расположенных в Ираке. По целям было выпущено более десятка ракет.

Атака была осуществлена как месть за ликвидацию генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что это было "пощечиной" для США.

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