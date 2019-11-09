Падение Берлинской стены: в Германии отмечают важную дату

В Германии 9 ноября отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены.

В этот день впервые за почти три десятилетия жители восточной и западной частей города смогли свободно пересечь границу. Торжества по случаю 30-летия падения стены в стране начались еще 4 ноября и закончатся 10 ноября.

Как рассказала в интервью еженедельнику Spiegel канцлер Германии Ангела Меркель, падение Берлинской стены - это "момент счастья".

Берлинская стена toberlin.ru

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"Для меня 9 ноября 1989 было и остается моментом счастья в немецкой истории. Так много людей в ГДР между 1949 и 1989 годами мечтали о свободе, и внезапно мы смогли открыто говорить об этом! Мы смогли поднять наш голос. И сегодня каждый может поднять свой голос", - рассказала Меркель.

Она также отметила, что "для восточных немцев конкретного поколения жизнь с мирной революцией стала свободной, но не всегда более простой".

"Мне также известно, что, кроме успешных регионов, есть и такие, в которых пустеют села, потому что дети и внуки уехали. Однако, сегодня, 30 лет спустя, нужно ясно сказать - даже если есть недовольство общественным транспортом, медицинским обслуживанием, действиями государства или собственной жизнью, это не дает права на ненависть и презрение к другим людям или даже к насилию. Толерантного отношения к такого поведения быть не должно", - добавила канцлер.

ГДР официально именовали Берлинскую стену Антифашистским оборонительным валом, в ФРГ — Позорной стеной. В историю же она вошла как наиболее материальное воплощение "железного занавеса": Западный и Восточный Берлин, а с ними и два мира, разграничили более 155 км бетонных и металлических заграждений, дополнительно оснащенных на большинстве участков "полосой смерти".

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