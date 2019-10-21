Интересная и показательная история.

Американские военные в Сирии в районе города Манбидж оставили один из полевых лагерей, который сразу же заняли представители российской военной полиции и привезли на нее журналистов.

Лагерь, в котором дислоцировалось небольшое американское подразделение (это видно по количеству палаток и временных сооружений), россияне гордо нарекли "американской базой". И журналисты, роясь в мусоре, который оставили американцы, с гордостью сообщили, что "... военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику. Они даже не успели поджечь базу".

По собственному опыту пребывания на американских базах и в полевых лагерях знаю, что представители армии США не устраивают пожаров и не уничтожают таким образом своих прежних мест дислокации. То, что они оставили несколько старых раскладушек, на которых отдыхала смена, кодовый замок в дверях комнаты дежурного и старый побитый монитор - это для них мусор и хлам.

Россияне же воспринимают подобное как "расточительство", ведь у них за потерю такого "имущества" "зампотыл" снимет голову. Поэтому они ментально не считают это лохмотьями - как и палатки, как и самодельные дощатые нары и столы, как и большинство того, что просто осталось в старом лагере.

На самом деле военные США, собираясь покинуть этот небольшой лагерь (как отметил российский журналист, на нем расположены всего полтора десятка единиц техники), в котором находился, как максимум, американский взвод, забрали все, что было важно - начиная с вооружения, специальной оснастки, средств связи и коммуникаций и заканчивая большинством собственных вещей.

Но россияне нашли и сняли со всех сторон на видео и фото пустую бутылку от вина и игральные карты, делая из этого яркую картинку в СМИ образа американского солдата. Но... и в американской армии, и за рубежом в мусульманской стране на праздники немного "употребляют". Представляете, сколько бы пустых бутылок от различных спиртных напитков нашли американцы, если бы они вошли в заброшенный российский лагерь?.. Это про "облико морале" каждой нации.

У россиян (и чего греха таить - у нас тоже), если бы пришлось собираться и срочно эвакуироваться из полевого лагеря, а тем более военной базы, осталось бы огромное количество различных рабочих бумаг ("отработка", черновики, книги, журналы, различная документация, карты-схемы, старые доклады и донесения). Если их не успевают погрузить, то стараются (зачастую очень неудачно) уничтожить или сжечь. Именно такие недоуничтоженные бумаги несут огромную ценность для вражеской разведки.

Даже в аналогичном взводном лагере российской армии американцы, например, нашли бы немало такого "бумажного мусора". У американцев же выявить подобное очень трудно, и именно потому, что они не воюют бумагами.

Поэтому рассказывать, что военные США срочно и в панике оставляли "базу" - манипуляция для жителей "запаребрика". Для них видео с выброшенными бутылками репеллентов от насекомых и средств защиты кожи (которые, кстати, выдаются американским солдатам), а также несколько запечатанных компонентов сухпайка - признак "внезапной бегства" (русские своего ... имущества не бросают).

Кстати, для американцев не представляет большой ценности и бытовая техника и различные системы подачи воды и электроэнергии. Но в этом лагере россияне не нашли ни кондиционеров, ни стиральных машин, ни электрических плит, ни водопомп, ни генераторов. Потому что даже такое громоздкое имущество, которое много весит, американцы вывезли. То есть имели достаточно времени и все возможности.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.