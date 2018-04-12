Озвучены варианты американской операции в Сирии: как это будет

Вероятность завершения военной операции США в Сирии ядерным конфликтом маловероятна.
Об этом заявил независимый эксперт по безопасности, автор книги "Сирия. 1946-2012" Фуад Шахбазов, сообщает "Радио Свобода".
По его мнению, промедление США с ответом на химическую атаку в сирийской Думе "может говорить о подготовке более масштабной операции в Сирии".
"Год назад удар США был чисто символическим, но теперь они (США) могут и не блефовать. Нужно учесть и еще одного актера, которым в данном случае является Франция. Она занимает даже более жесткую позицию по отношению к Асаду, чем США. Эммануэль Макрон заявил еще год назад, что в случае еще одного применения химического оружия Франция может ударить по Сирии в одностороннем порядке, без США", - сказал он.
По мнению Шахбазова, США все-таки нанесут удар по самым стратегически важным базам войск президента Сирии Башара Асада.
При этом он считает, что США и их союзники не ударят по российским базам в Сирии.
"Россия ведь воюет в Сирии не в одиночку, а вместе с Ираном... Есть еще одно "но": практически все оппозиционные силы в Сирии уже уничтожены, за последние два года они разгромлены усилиями Москвы и Тегерана. США придется воевать напрямую с Россией и Ираном, поскольку они больше не смогут использовать для этого дезорганизованную сирийскую оппозицию, потерявшую множество стратегических точек в Сирии", - пояснил эксперт, отметив, что США намерены атаковать базы, где может находиться химоружие.
Шахбазов отметил, что во время американского удара по Сирии Россия "может в ответ символически сбить пару крылатых ракет, если они пролетят в пределах досягаемости российских систем ПВО". Но больше РФ ничего предпринимать не будет.
При этом эксперт выразил уверенность, что Россия не ударят по американским кораблям, как об этом заявил посол РФ в Ливане.
"По международному праву это будет фактически объявлением войны. Я не думаю, что Россия на это пойдет. Если США, в свою очередь, ударят по базе в Хмеймиме, а Россия в ответ потопит американские корабли, следующим шагом будет уже ядерная война", - сказал он.
Как сообщал "Обозреватель", в США осудили химическую атаку в Сирии и заявили, что Россия несет за нее ответственность, поскольку открыто поддерживает режим президента страны Башара Асада.
В США объявили о подготовке к удару по Сирии и направили в Средиземное море авианосную группу во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".
Россия в ответ пообещала сбивать все ракеты США, которые выпущены по Сирии.
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