Озвучена стоимость лечения Трампа от коронавируса

За три дня в медицинском центре имени Уолтера Рида на лечение президента США Дональда Трампа было потрачено более 100 тысяч долларов – более 2,8 млн гривен.

Подсчеты расходов, в которых была учтена стоимость анализов на коронавирус и применение различных сывороток на основе антител, провела газета The New York Times.

Кроме того, в итоговую сумму вошли стоимость пребывания президента в военном госпитале, а также затраты на его транспортировку на вертолете из Белого дома в медучреждение и обратно.

Журналисты также учли непредусмотренные расходы на экспериментальные процедуры или лекарства, которые не подпадают под действие стандартной медицинской страховки. Отмечается, что они обычно обходятся дороже.

Все суммы были определены, исходя из специфики и нюансов американской системы здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп, который все еще болеет коронавирусом, планирует лично принять участие в дебатах с Джо Байденом, запланированных на 15 октября.