Эксперт пояснил поздравление Трампа в адрес Путина

Факт поздравления президентом США Дональдом Трампом Владимира Путина с победой на выборах – формальный и во многом оправданный жест.

Но любая попытка американского президента смягчить свою позицию по Путину "вызовет дружное неприятие" в политикуме страны, - заявил "Обозревателю" российский экономист, член Совета Фонда "Либеральная миссия" Сергей Жаворонков.

"Я бы не придавал принципиального значения этим поздравлениям. Между прочим, первым из глав демократических государств Путина поздравил не Трамп, а президент Франции Макрон и премьер Италии. Трамп явно выжидал, он не хотел быть белой вороной", - заметил оппозиционер.

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Он также обратил внимание на ряд формальных признаков того, что выборы в России не были откровенно сфальцифицированы. Так, во-первых, "формально они носили альтернативный характер. Можно много говорить о том, что кого-то не зарегистрировали, но, тем не менее, кандидатов было много".

Далее – "оппозиции не удалось продемонстрировать доказательства массовых фальсификаций. Были отдельные нарушения, но их было мало", - продолжил Жаворонков.

В-третьих, "Путин превысил количество голосов и процент явки, полученные в 2012 году, не только по России в целом, но и в крупных городах, где больше наблюдателей, где больший контроль за выборами".

И, наконец, в крупных городах России не было многотысячных митингов протеста после оглашения результатов выборов. "Если бы сейчас в Москве стояло 100 тысяч человек, как стояло в декабре 2011 года, то можно было бы сказать: это не выборы, народ возмущен, но этого нет", - констатировал оппозиционер.

"Поэтому я бы на месте украинских руководителей не переживал, дипломатия есть дипломатия", - сказал он.

В то же время Жаворонков убежден: "Любое даже подозрение по поводу того, что Трамп собирается смягчить свою позицию по Путину, вызовет дружное неприятие в США, причем, со стороны обеих партий – и Демократической, и Республиканской".

Как писал "Обозреватель", ранее Сергей Жаворонков заявил о том, что Путин на президентских выборах "решил трудную задачу", а помог ему в этом оппозиционер Алексей Навальный.