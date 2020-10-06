ОЗХО подтвердила, что Навального отравили секретной разновидностью "Новичка"
Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера Алексея Навального следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Об этом сообщили в заявлении, размещенном на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эксперты отметили, что токсин имеет характеристики, похожие на два других вещества семейства "Новичок", которые занесены в приложение.
"ОЗХО вчера передала ФРГ отчет миссии по обеспечению технической поддержки в свете отравления господина Алексея Навального 20 августа 2020 года. Постпредство Германии при ОЗХО попросило, чтобы технический секретариат передал выводы этого доклада всем странам-участницам Конвенции", – сказано заявлении организации.
Также в документе отмечено, что ФРГ попросила разместить эту информацию в открытом доступе.
Ранее британское представительство при организации заявило в Twitter о том, что технический анализ ОЗХО подтвердил наличие следов "Новичка" в организме Навального.
"Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервнопаралитического вещества "Новичок" были обнаружены в биологических материалах Навального", – сказано в заявлении.
В британском постпредстве подчеркнули, что отчет ОЗХО по этому вопросу был передан германской стороне.
"Результаты подтверждают данные, о которых ранее сообщали лаборатории ФРГ, Швеции и Франции. Вещество "Новичок" было использовано, чтобы отравить Навального. Россия должна объяснить, что произошло", – сказано в сообщении.
"Любое использование запрещенного химического оружия – предмет серьезной обеспокоенности всех государств Конвенции о запрещении химического оружия", – отметили в заявлении.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил в Twitter, что реакция на отравление Навального в ближайшие дни будет обсуждаться в ЕС и исполнительном совете ОЗХО.
"Активный обмен мнениями по вопросу дальнейших шагов в ближайшие дни пройдет в исполнительном совете ОЗХО и в кругу партнеров по ЕС. Применение химоружия – это серьезный прецедент и не может остаться без последствий", – заявил Зайберт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео из номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.
Навальный рассказал жуткие подробности о событиях, предшествовавших его отравлению веществом из группы "Новичок", и том, как чувствовал, что умирает.