Ожидают осенью: в США заказали 300 миллионов доз вакцины от COVID-19

Правительство США заказало 300 миллионов доз потенциальной вакцины от COVID-19, которую разрабатывает компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

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Как сообщает DailyMail, Управление биомедицинских исследований и разработок США перевело на счета компании AstraZeneca более одного миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на разработку вакцины и поставку 300 миллионов доз осенью, когда её первые образцы, предположительно, будут готовы.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб уже отметили, что контракт является важным шагом, чтобы уже к 2021 году вакцина была доступна.

В США заказали 300 миллионов доз вакцины от COVID-19 DailyMail

Сейчас вакцина AZD1222 проходит клинические испытания на людях и, по заявлениям команды исследователей, они видят хороший прогресс. Сама вакцина действует следующим образом: препарат содержит лабораторный аденовирус, имитирующий структуру COVID-19. Таким образом организм вырабатывает иммунную систему без риска для здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Moderna заявила, что её экспериментальная вакцина mRNA-1273 доказала свою эффективность против COVID-19 на ранней стадии клинических испытаний на людях.