Начало зимы в Будапеште и Москве отметилось резким обострением "правозащитных активностей" на украинском направлении, которые едва прикрывают нездоровые экспансионистские амбиции правительств указанных стран.

Борцы за "душевное состояние венгров"

Следует начать с Венгрии. В стране сейчас бушует, что называется "борьба за душевное состояние венгров". Так, на днях разгорелся скандал, связанный с отказом от участия страны в песенном конкурсе Евровидение 2020, которое на местном телевидении прозвали "гомосексуальной флотилией".

Это связано с тем, что в 2019 г. победу в конкурсе одержал исполнитель из Голландии, открыто заявляющий о своей бисексуальности. Крупнейшее европейское песенное шоу не будет транслироваться в стране, а значит и венгерских исполнителей там не будет. Вроде бы финальное решение пока не принято, но такая риторика ведется на государственном телевидении Венгрии, которое, по сути, отображает гомофобские мысли в головах правящей в стране партии "Фидес".

Спекуляция на острой для ЕС теме ЛГБТ отображает желание окружения премьер-министра Орбана консолидировать так называемые здоровые силы венгерского общества, учитывая тот факт, что позиции партии таят на глазах. Ошеломляющим ударом по правым популистам из "Фидес" стали местные выборы, которые прошли в октябре этого года. В 10 из 23 крупных городов страны победу одержали оппозиционные кандидаты, в том числе мэром Будапешта был избран оппозиционер Гергель Карачонь. В общем, сильные электоральные позиции у "Фидес" остаются в сельской местности и малых городах, и именно над окучиванием этого традиционалистского электората и будет далее работать партия.

Наша пісня гарна-нова, ми продовжимо в Берегово

Начав борьбу за "психологическое здоровье венгров" с Евровидения, правительство продолжило ее на поле обострения украинского вопроса.

28 ноября посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто открыто заявил, что беспокоиться о земляках в других странах венгров заставляют их бывшие потери. "Венгрия - страна, которая потеряла территории и население. Не думаю, что надо объяснять, как это повлияло на душевное состояние общества". Это прямое указание на то, что будет продолжен курс на "защиту венгерского меньшинства" в Закарпатье, но в более жесткой форме.

Речь идет о том, что 14 ноября глава венгерского МИД Петер Сийярто на заседании комитета парламента по вопросам национального единства основное внимание уделил вопросу Закарпатья. Он указал, что поддержит любую инициативу, которая усилит позиции венгров в регионе, в том числе избирательную коалицию Kmksz-Umdsz, но конечно прямого управления закарпатскими венграми из Будапешта не будет.

Также, рассматривая вопрос децентрализации в Украине, Сийярто поднял тему создания для венгров ОТГ в Берегово, "но здесь для них украинцы вообще не являются партнерами". Вместо этого Будапешт привлек для работы по этому вопросу специального посланника ООН по вопросам национальных меньшинств Ферна де Варенна.

Следующим этапом эскалации стали выпады посла Ийдярто в адрес Украины, которые свелись к следующим тезисам. Во-первых, Венгрия и в дальнейшем продолжит блокировать Совет Украина-НАТО, и если Украина хочет стать членом НАТО, то она должна исполнять обязательства по соблюдению прав человека в венгерском (читай – "российском" - Ю.К.) видении этого вопроса.

Во-вторых, что для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, и учить его трудно. В-третьих, посол заявлял, что на Закарпатье нет предпосылок для появления венгерского сепаратизма и дальнейшей автономии.

Также он утверждает, что "и соблюдение прав меньшинств, и автономии в составе государства – это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор, людей, проживающих в том или ином регионе…"

Из-за указанных жестких заявлений главного венгерского дипломата в Украине вызвали в МИД и вручили там ноту протеста. В частности, в ней сказано, что закон Украины об образовании не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а даже дает им возможности лучшей самореализации в Украине. Это же недавно подтвердила и Венецианская комиссия.

Относительно забросов тандема Сийярто-Ийдярто по теме автономизации Закарпатья, то это прямое посягательство на территориальную целостность Украины и ее унитарный статус, что является нарушением норм международного права и проявлением недружественной политики.

Бревно в глазу

Что касается призывов Будапешта по защите прав человека и национальных меньшинств в Украине, то слышать такие заявления от страны, где в самой существуют с этим весомые нерешенные проблемы, как минимум очень странно.

Речь идет о том, что Совет Европы в мае 2019 года выпустил доклад комиссара по правам человека Дуньи Миятович, в котором подчеркивается, что в Венгрии фиксируются нарушения прав человека относительно защиты беженцев, среды гражданского общества, судопроизводства и гендерного равенства. Дошло до того, что "нарушение прав человека в Венгрии имеет негативное влияние на систему верховенства права" и должно быть немедленно решено. Относительно прав национальных меньшинств, то в стране особенно поражены в правах ромы и еврейское население. В сентябре 2018 года в Европарламенте был поставлен вопрос о введении санкций, в том числе лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за нарушения ст.7 Договора о ЕС. Европарламент обвинил Венгрию в несоблюдении прав меньшинств, в частности уже упомянутых ромов и евреев, а также фундаментальных прав мигрантов, просителей убежища и беженцев.

Исходя из вышеуказанного, становится ясно, что с таким бревном в глазу у самой Венгрии в части темы защиты прав человека, спекулировать на этой же теме в Украине абсолютно дико.

Братушки

Но, как говорится, в современном мире трудно отыскать дно. Об этом говорит заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о якобы просьбе Нацсобрания Венгрии к российской стороне помочь с защитой прав национальных меньшинств в Украине. По словам Володина нужно традиционно отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины, и российских братушек очень озаботила судьба венгров и поляков. Почему-то про россиян он не упоминает, видимо для защиты русскоязычных на Донбассе российские террористы сделали все что могли.

Хотя нет, останавливаться еще рано, ведь Володин на 12 сессии Женевского форума по защите национальных меньшинств не прикрыто заявил, что "притеснение малых народов и чрезмерный национализм могут привести к тому, что из состава Украины выйдут некоторые области. Поэтому Киеву нужно это понимать и не допускать нарушения прав и свобод народов, которые проживают на территории страны".

Такими громкими заявлениями Кремль хочет отвлечь внимание мирового сообщества от политики запугивания, притеснения и дискриминации населения оккупированного Крыма и захваченной пророссийскими террористами части Донбасса. Сама категория "малые народы" это часть дискурса российской великодержавности, ведь в рамках РФ народы поделены на группы, обладающие разными правами, что само по себе является живым наследием тоталитарного советского прошлого, которое так живуче в путинской России.

Подрывная стратегия Кремля

То, что правительство Венгрии, страны являющейся членом ЕС и НАТО, копирует российские подходы, является тревожной тенденцией. Синхронные антиукраинские действия Будапешта и Москвы подрывают не только европейские и евроатлантические устремления Украины, но и ведут к разрушению конструкции единого европейского дома.

30 ноября Венгрия решила начать переговоры о присоединении к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР) на условиях полноправного члена. Зесь уместно напомнить, что ЕАБР был создан Россией и Казахстаном в 2006 году, "чтобы способствовать экономическому росту в своих государствах-членах, расширять торгово-экономические связи между ними и поддерживать интеграцию в Евразии с помощью инвестиций". С момента основания Армения, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан стали полноправными членами. В общем, Венгрия от Европы склоняется к партнерству с Россией. Напомним, что ранее в Будапешт переехала штаб-квартира российского Международного инвестиционного банка, используемая для деятельности российских шпионов.

Если подобную линию поведения полезных идиотов Путина в Венгрии своевременно не пресечь, то вместо международной законности и правопорядка в Европе вновь воцарится атмосфера недоверия, хаоса, беспредела.

А это будет означать победу подрывной стратегии Кремля. И весьма сомнительно, что это повысит рейтинги венгерских правящих политиков, озабоченных Украиной, так дерзко и грубо продвигающих российскую повестку для Европы в независимости от того, что им пообещали в Москве.

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