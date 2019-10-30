"Медовый месяц" окончен: Зеленского предупредили о рисках отвода войск

"Медовый месяц" президента Украины Владимира Зеленского прервало разведение войск, которое Украина и "Л/ДНР" начали в Золотом на Донбассе 20 октября.

Об этом идет речь в материале британской газеты Independent, выпущенном сразу же после начала операции.

Газета назвала скандал вокруг разведения сил настоящим испытанием для главы государства, который пришел к власти благодаря обещаниям завершить войну на востоке Украины.

Зеленского предупредили о рисках отвода войск Twitter APUkraine

"В частности, Зеленскому уже пришлось иметь дело с обвинениями в капитуляции и спорами с батальоном "Азов", который издание называет "ультраправой военной структурой". Другим вызовом для президента станет роль в процессе министра внутренних дел Арсена Авакова", – пишет Independent.

Отмечается, что на фоне этих трудностей у Зеленского уже начал падать рейтинг, хотя пока он до сих пор превышает показатели любого другого президента в истории независимой Украины.

"Его мирный план несет серьезные риски, а успех зависит от готовности Владимира Путина вести конструктивный диалог", – добавил автор со ссылкой на полиотолога Владимира Фесенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО поприветствовали начало разведения войск в Золотом.

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