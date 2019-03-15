"Ответный ядерный удар": США выдвинули России жесткий ультиматум

В США заявили, что они могут свернуть программу создания ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако если Россия также начнет соблюдать соглашение.

В Пентагоне подчеркнули, что американская программа создания вооружения носит обратимый характер, передает ТАСС.

"Исследования и опытно-конструкторские разработки начаты таким образом, чтобы они имели обратимый характер в случае, если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению соглашения до того момента, как мы выйдем из Договора в августе 2019 года", – сообщили в военном ведомстве.

Также глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Белый дома не должен отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара.

Военный подчеркнул, что подобная стратегия сильно мешает противникам США принимать решения об атаке, передает РИА Новости.

"Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем", – отметил Данфорд.

Он также добавил, что действующая политика в США по этому вопросу является верной.

Пентагон США

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