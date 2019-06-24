Ответный удар: Трамп отомстил Ирану за сбитый самолет

В понедельник, 24 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ об ужесточении санкций против Ирана из-за сбитого американского самолета.

Об этом сообщает Reuters. В частности, ограничения коснутся лично лидера Ирана Али Хаменеи.

По словам Трампа, документ лишит его доступа к "ключевым финансовым ресурсам".

Дональд Трамп RT

Трамп заявил журналистам, что подписывает распоряжение о введении санкций на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном, которая усилилась с мая, когда Вашингтон приказал всем странам прекратить импорт иранской нефти.

Президент США также сказал, что санкции были бы введены независимо от инцидента с беспилотником.

Напомним, военные Ирана сбили беспилотник США в Персидском заливе. Трамп инцидент назвал "большой ошибкой" и выразил уверенность, что это был несчастный случай. Однако новые санкции, по словам американского президента, спровоцировал именно этот инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня Иран официально объявил, что страна скоро превысит ограничения на ядерное топливо, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

В ответ на это Трамп заявил, что в случае военного столкновения американских и иранских сил будет "разрушение", которого Иран ранее "никогда не видел".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся