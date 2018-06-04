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Санкции России против США: Путин подписал указ

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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении контрсанкций против США и их союзников.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указано, что документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на "недружественные шаги" США и других стран.

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Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля министерство финансов США внесло в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

К ограничительным мерам позже присоединилась и Украина.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
санкции
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Ежа голой задницей можно больше напугать, чем мир путлеровскокозломлордячими санкциям!
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