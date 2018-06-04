Санкции России против США: Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении контрсанкций против США и их союзников.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Указано, что документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на "недружественные шаги" США и других стран.
Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля министерство финансов США внесло в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.
К ограничительным мерам позже присоединилась и Украина.