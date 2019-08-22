"Ответка" за Украину? Премьер Британии унизил Макрона после "засоса" с Путиным: фото

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отличился некрасивым жестом в сторону президента Франции Эммануэля Макрона.

Инцидент произошел во Франции, во время первого зарубежного визита Джонсона, передает Reuters.

Британский лидер неожиданно "по-домашнему" забросил ногу на кофейный столик, который находился прямо перед Макроном. Снимок тут же попал в СМИ и активно распространяется в сети. Сам Макрон не ожидал такого жеста от своего коллеги, но попытался не подавать виду.

После встречи лидер Франции отметил, что переговоры были "конструктивными и глубокими", однако СМИ отметили, что Джонсон в целом вел себя достаточно странно.

Макрон и Джонсон reuters

Как сообщал OBOZREVATEL, Макрон оскандалился в ходе недавних переговоров с главой России Владимиром Путиным в Марселе. Эксперты обратили внимание, как лидер Франции неожиданно "прогнулся" под Путина и отошел от жесткой риторики в отношении страны-агрессора.

Украинский журналист Роман Цимбалюк назвал переговоры Макрона с Путиным "французско-российским засосом, который виден невооруженным взглядом", жестко раскритиковав европейца за сближение с Кремлем.

Также Франция и США накануне выступили за возвращение России в Большую восьмерку. Премьер Британии отреагировал на эту инициативу в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив Киеву поддержку в борьбе с агрессором.

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