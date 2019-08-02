"Ответка" Путину: США заявили о разработке ракет, запрещенных ДРСМД

США после официального выхода из Договора о ракетах средней и малой дальности, нарушенного Россией, заявили о намерении создать запрещенные соглашением вооружения.

Речь идет о неядерных ракетах наземного базирования, пишут "РИА Новости" со ссылкой на Пентагон.

"В связи с несоблюдением Россией условий договора министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года. Первоначальные усилия министерства в области научных исследований и разработок были сосредоточены на мобильных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования в обычном исполнении. Поскольку Соединенные Штаты скрупулезно выполняли свои обязательства по Договору РСМД, эти программы находятся на ранних стадиях", – рассказал пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман.

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"Теперь, когда мы вышли, министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединенных сил", – отметили в Пентагоне.

По данным CNN, уже в ближайшие недели США планируют провести испытание новой крылатой ракеты с неядерной боевой частью для противодействия России в Европе.

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В НАТО заявили, что вина за расторжение Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) полностью лежит на России.

OBOZREVATEL рассказывал, какие последствия ждут мир и Украину после того, как РФ и США оказались на пороге новой гонки вооружения. Например, это создает угрозу ядерной войны в Европе.

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