Ответка от Путина: Россия задумала мстить Германии

В России объявили о высылке двух сотрудников посольства Германии в Москве – в ответ на решение ФРГ выдворить двух дипломатов РФ.

Оба случая имеют косвенное отношение к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, за которым, считают в стране, стоят российские власти. Об этом сообщает DW.

В частности, соответствующая нота была вручена послу ФРГ в России Ґези Андреасу фон Ґайру, которого вызвали в российское МИД в четверг, 12 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что лица, объявленные персонами нон грата, должны покинуть территорию страны в течение семи дней.

В России надеются, что высылка немецких дипломатов не повредит отношениям с ФРГ

При этом по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с Германией, сообщают "РИА Новости".

"Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Они неизбежны после того, как были высланы наши дипломаты. Хотя мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны", – заявил он.

В свою очередь МИД Германии считает высылку Россией двух немецких сотрудников неправильным и неоправданным сигналом.

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