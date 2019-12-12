Ответка от Путина: Россия задумала мстить Германии

В России объявили о высылке двух сотрудников посольства Германии в Москве – в ответ на решение ФРГ выдворить двух дипломатов РФ.
Оба случая имеют косвенное отношение к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, за которым, считают в стране, стоят российские власти. Об этом сообщает DW.
В частности, соответствующая нота была вручена послу ФРГ в России Ґези Андреасу фон Ґайру, которого вызвали в российское МИД в четверг, 12 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что лица, объявленные персонами нон грата, должны покинуть территорию страны в течение семи дней.
В России надеются, что высылка немецких дипломатов не повредит отношениям с ФРГ
При этом по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с Германией, сообщают "РИА Новости".
"Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Они неизбежны после того, как были высланы наши дипломаты. Хотя мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны", – заявил он.
В свою очередь МИД Германии считает высылку Россией двух немецких сотрудников неправильным и неоправданным сигналом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.
Расследование преступления планирует взять на себя Федеральная прокуратура страны. Это означает, что немецкие следственные органы официально подозревают иностранные спецслужбы в организации случившегося.
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за недостаточную помощь в расследовании убийства Хангошвили.
Российский социолог Игорь Эйдман считает, что этим преступлением президент Владимир Путин "послал черную метку" немецкому руководству.
4 декабря Германия объявила о высылке двух российских дипломатов. Произошло это на фоне громких заявлений прокуратуры ФРГ о том, что за резонансным убийством в Берлине, вероятно, стоят российские власти.
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