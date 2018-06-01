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"Ответим армией и флотом": депутат Госдумы пригрозил Украине

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Депутат нелегитимной Государственной Думы Олег Нилов возмутился из-за обвинений Украины о причастности России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко, и заявил, что страна-агрессор для ответа на подобные вещи может использовать даже вооруженные силы (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его мнению, только такие непозволительные меры могут сдерживать борьбу соседней страны с преступной политикой Кремля. Циничное заявление Нилова прозвучало в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Отвечать надо. Но я уверен, что главные действующие силы не останавливаются, они идут к правильной цели. В том числе главные наши союзники — армия и флот — совершенствуют свои возможности, постоянно демонстрируя вот этим лающим, каркающим, недовольным. Происходит перевооружение, что является главным ответом на вот эту клоунаду", — угрожающе подытожил политик страны-оккупанта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев вновь "блеснул" угрожающими высказываниями в адрес Украины, заявив, что в ее столицу может войти танковая колонна во главе со сбежавшим в РФ экс-президентом Виктором Януковичем.

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтПокушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Россия
Объект
Государственная Дума России
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