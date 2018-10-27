Ответ Трампу? СМИ раскрыли масштабный военный план Путина

Россия предоставит Кубе государственный кредит в 540 миллионов долларов на покупку военной техники.

Соответствующими сведениями поделилась газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, которые уверены, что подписание состоится на заседании межправительственной комиссии двух стран до конца октября в Гаване.

"Мероприятия запланированы на 29 – 30 октября, в Гавану отправится вице-премьер Юрий Борисов в качестве сопредседателя российской делегации ", – сказано в сообщении.

Источник уверяет, что эта сумма пойдет исключительно на военно-техническое сотрудничество. Куба сможет выбрать на эти деньги вооружение в рамках программы технического сотрудничества на 2016–2020 годы.

Напомним, недавно начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават заявил, что его страна купила российские зенитные ракетные системы, несмотря на угрозы США ввести санкции.

Президент США Дональд Трамп с яростью отреагировал на эту новость, пригрозив быстрым ответом.

Более того, Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Американский лидер также пригрозил созданием ядерного арсенала, пока остальные страны "не придут в чувства".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что, если США разместят свое оружие в Европе, то страны ЕС подставят себя под ответный удар. Более того, на подобные действия он пообещал "зеркальные меры".