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Илья Пономарев
Илья Пономарев
Экс-депутат Госдумы Все статьи автора

Отважится ли Путин на ядерный удар

8.2т

Сегодня президент России В.В.Путин сделал крайне примечательное заявление, говоря на тему, вдруг снова ставшей актуальной спустя 30 лет после окончания холодной войны - о возможном ядерном конфликте между Россией и США. "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", — заявил Путин.

Понятно, что это он так в своем стиле пошутил. Однако каждая шутка отражает внутренние процессы, идущие у человека в голове.

Во-первых, из этой шутки видно, что товарищ согласен с тем, что Россия сейчас находится в одном ряду с Ираном, для лидеров которого подобное высказывание было бы вполне естественным.

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Во-вторых, в ней отразилось восприятие Кремлем процесса создания новой УПЦ и получение ей автокефалии, в ходе которого РПЦ теряет значительную часть своей паствы и уходит в раскол, объявляя подавляющее большинство остального православного мира "неверными".

В-третьих, примеряя уже сейчас тоги мученика, Путин выдает свой подсознательный страх закончить даже не как далекий Каддафи, а как весьма близкий нам и г-же Поклонской Николай II Кровавый. Все вместе - и процессы с церковью, и война с Украиной, и антинародные социальные реформы подсказывают нам, что этот страх вполне может реализоваться.

Страшно при этом за остальную Россию, ту, что вне периметра Кремля и Садового кольца.

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Автор
Илья ПономаревИлья Пономарев
Темы
Российская военная угрозаВойна
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Ильи Пономарева
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Arhipenko Sergey
Arhipenko Sergey
Илюша от ты бы не гавкал из под забора! Вон один догавкался таперича жинка с голой жопой по Киеву бегает. А это вроде твой "друг" был! Кстати как после этого с рукой Кремля?
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
А кто сказал , что в Украине нет атомной бомбы?
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Tulinkov Jacob
Tulinkov Jacob
Автор статьи не знает о существовании логики? Это надо быть на всю голову упоротым, чтобы к ядерному удару приплести УПЦ. В общем, просто очередной бестолковый высер на обозревателе, чем этот ресурс и славится.
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Arhipenko Sergey
Arhipenko Sergey
Doc I, Эх Вася Вася, знать бы нам куда идет Украина. Петюня говорит шо у Эвропу, а нормальные украинцы говорят шо нах...й. Ты русских не трогай, пусть идут своей дорогой это их выбор. Я не думаю шо они дурнее нас.
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Doc I
Doc I
Tulinkov Jacob,Кстати о логике . А она вообще у русских есть? Русские знают куда идет их страна и чего хочет карлик?
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