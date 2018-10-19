Сегодня президент России В.В.Путин сделал крайне примечательное заявление, говоря на тему, вдруг снова ставшей актуальной спустя 30 лет после окончания холодной войны - о возможном ядерном конфликте между Россией и США. "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", — заявил Путин.

Понятно, что это он так в своем стиле пошутил. Однако каждая шутка отражает внутренние процессы, идущие у человека в голове.

Во-первых, из этой шутки видно, что товарищ согласен с тем, что Россия сейчас находится в одном ряду с Ираном, для лидеров которого подобное высказывание было бы вполне естественным.

Во-вторых, в ней отразилось восприятие Кремлем процесса создания новой УПЦ и получение ей автокефалии, в ходе которого РПЦ теряет значительную часть своей паствы и уходит в раскол, объявляя подавляющее большинство остального православного мира "неверными".

В-третьих, примеряя уже сейчас тоги мученика, Путин выдает свой подсознательный страх закончить даже не как далекий Каддафи, а как весьма близкий нам и г-же Поклонской Николай II Кровавый. Все вместе - и процессы с церковью, и война с Украиной, и антинародные социальные реформы подсказывают нам, что этот страх вполне может реализоваться.

Страшно при этом за остальную Россию, ту, что вне периметра Кремля и Садового кольца.