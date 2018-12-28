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''Оттяпали Новороссию!'' Пропагандист Путина выдал маразм о появлении Украины

1.7тЧитать материал на украинском

Российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян отличился фейком о том, что современная Украина якобы созданная из захваченных кусков других государств.

По его словам, Киев якобы аннексировал значительную часть России, Молдовы, Польши и Венгрии. Бредовой теорией Степанян поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Араик Степанян

Араик Степанян

Скриншот видео

"Что оттяпала Украина у соседей? Перечисляю: Южную Бессарабию — у молдаван, Львов — у поляков, венгров, славян. Вы у России оттяпали "Новороссию"! Вас — Российская империя и вами ненавистный Ленин создал современную Украину!" — выкрикнул Степанян.

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Однако его слова вызвали лишь улыбку у украинского общественного деятеля Вадима Трюхана, который с сарказмом прокомментировал неадекватный спич оппонента. "Так можно до монголо-татар дойти! Так можно до захвата Казани дойти, до продажи Аляски", — ответил он Степаняну.

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • ранее главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев устроил бурную дискуссию об истории возникновения украинской государственности в эфире своей программы. Кроме того, он показал фейковую карту "разделенной" страны, на которой почти все территории названы "подарками" российских правителей.

  • Примечательно, что он уже неоднократно озвучивал подобный тезис. Так, из уст Соловьева звучала фраза о том, что своим существованием в нынешних территориальных границах Украина якобы обязана России и, в частности, таким ее политическим лидерам, как Владимиру Ленину и императрице Екатерине ІІ.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Вадим Трюхан
Место
Россия
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Если больной это надолго, а дурак так навсегда..
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
А что не так сказал? Все правильно.украину создали Ленин и Сталин.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Слепцов Егор, неправильно. Кайзеровские оккупанты
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Валевич Борис
Валевич Борис
такое впечатление что в рашке одни идиоты
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