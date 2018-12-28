''Оттяпали Новороссию!'' Пропагандист Путина выдал маразм о появлении Украины

Российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян отличился фейком о том, что современная Украина якобы созданная из захваченных кусков других государств.

По его словам, Киев якобы аннексировал значительную часть России, Молдовы, Польши и Венгрии. Бредовой теорией Степанян поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Араик Степанян Скриншот видео

"Что оттяпала Украина у соседей? Перечисляю: Южную Бессарабию — у молдаван, Львов — у поляков, венгров, славян. Вы у России оттяпали "Новороссию"! Вас — Российская империя и вами ненавистный Ленин создал современную Украину!" — выкрикнул Степанян.

Однако его слова вызвали лишь улыбку у украинского общественного деятеля Вадима Трюхана, который с сарказмом прокомментировал неадекватный спич оппонента. "Так можно до монголо-татар дойти! Так можно до захвата Казани дойти, до продажи Аляски", — ответил он Степаняну.

Как сообщал OBOZREVATEL,