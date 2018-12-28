''Оттяпали Новороссию!'' Пропагандист Путина выдал маразм о появлении Украины

Российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян отличился фейком о том, что современная Украина якобы созданная из захваченных кусков других государств.
По его словам, Киев якобы аннексировал значительную часть России, Молдовы, Польши и Венгрии. Бредовой теорией Степанян поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Араик Степанян
Скриншот видео
"Что оттяпала Украина у соседей? Перечисляю: Южную Бессарабию — у молдаван, Львов — у поляков, венгров, славян. Вы у России оттяпали "Новороссию"! Вас — Российская империя и вами ненавистный Ленин создал современную Украину!" — выкрикнул Степанян.
Однако его слова вызвали лишь улыбку у украинского общественного деятеля Вадима Трюхана, который с сарказмом прокомментировал неадекватный спич оппонента. "Так можно до монголо-татар дойти! Так можно до захвата Казани дойти, до продажи Аляски", — ответил он Степаняну.
Как сообщал OBOZREVATEL,
ранее главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев устроил бурную дискуссию об истории возникновения украинской государственности в эфире своей программы. Кроме того, он показал фейковую карту "разделенной" страны, на которой почти все территории названы "подарками" российских правителей.
Примечательно, что он уже неоднократно озвучивал подобный тезис. Так, из уст Соловьева звучала фраза о том, что своим существованием в нынешних территориальных границах Украина якобы обязана России и, в частности, таким ее политическим лидерам, как Владимиру Ленину и императрице Екатерине ІІ.
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