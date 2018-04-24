"Отторгли насильно": беглый экс-нардеп обвинил Украину в отказе от Крыма и Донбасса

Сбежавший в Россию бывший народный депутат Спиридон Килинкаров заявил, что Украина насильно отторгла от себя Крым и Донбасс, начав Революцию Достоинства (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его мнению, в возврате указанных территорий никто не заинтересован, поскольку это может повлиять на итоги предстоящих выборов. Циничное заявление коллаборант сделал в эфире пропагандистской программы "Право голоса" на телеканале ТВЦ.

"Майдан, если дать ему формулировку, то он оказался актом насильственного отторжения Крыма и Донбасса с целью захвата власти в Украине. Причем это все подтверждалось не единожды, когда в период дачи показаний отдельные представители открыто говорили: "Мы не пошли войной на Крым, чтобы провести выборы и узаконить нашу власть". Что касается Донбасса, то только наивный человек не понимает, что они не хотят его возврата, никакой реинтеграции", — высказался он.

Килинкаров считает, что в свободной Украине не считают жителей временно оккупированных территорий лояльными к нынешней власти и поэтому якобы хотят избежать их участия в политическом процессе. Что касается статуса захваченных территорий, то коллаборант заверил своих единомышленников, что Киев устраивает нынешнее положение.

"Они хотят очередной раз провести выборы без участия Донбасса и Крыма. Их это устраивает, потому что при том раскладе сил мизерном, который есть сейчас, если Донбасс, не дай Бог, будет принимать участие в политической жизни, они просто превратятся в ноль", — подытожил перебежчик.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на росТВ Килинкаров заявил, что президента Украины Петра Порошенко якобы привели к власти американцы, которые дали "добро" и согласовали все позиции.