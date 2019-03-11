Оттолкнули Россию: в Германии вспомнили, как Путин хотел в Европу

После своего избрания на пост президента Российской Федерации Владимир Путин был настроен на сближение с Европой.

Однако она отказалась сотрудничать с Россией, заявил в интервью Spiegel экс-советник бывшего главы немецкого правительства Гельмута Коля Хорст Тельчик, пишет МК.

По мнению политика, занимавшегося в кабинете Коля внешними и оборонными вопросами, главу российского государства в начале 2000-х волновали вопросы общеевропейской безопасности.

Владимир Путин politeka

Прокомментировал Тельчик и конфликт в Украине и позицию европейских стран по этому вопросу. Никто не думал о каких-либо предложениях России, выступая с идеями о включении Украины в ЕС и НАТО, заявил он.

"Можно было обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял", — сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат Государственной Думы России, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма Илья Пономарев заявил, что Путин хочет быть во главе Европейской цивилизации.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!