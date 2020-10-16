Отсутствие двух запахов может свидетельствовать о коронавирусе – исследование

Новое исследование, проведенное в Индии, попыталось определить, может ли потеря чувства определенных запахов быть признаком инфицирования COVID-19.

Для этого было выбрано пять доступных и распространенных запахов: мята перечная, чеснок, кардамон, фенхель и кокосовое масло, пишет BGR.

Выяснилось, что участники исследования, которые не чувствовали запаха кокосового масла и мяты, с наибольшей вероятностью показали положительный тест на коронавирус.

Почти 25% не чувствовали запаха мяты и почти 21% участников сообщили, что не могут чувствовать запах кокосового масла.

Отмечается, что потеря обоняния и вкуса, согласно анализу New York Times, наблюдается у почти 90% пациентов с COVID-19. Согласно исследованию Медицинского центра Университета Вандербильта, около 25% больных сообщают об этом как о своем единственном симптоме.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые объяснили, почему одни люди, зараженные коронавирусом, тяжело переносят инфекцию, а другие не испытывают опасных симптомов при COVID-19.