Отсутствие двух запахов может свидетельствовать о коронавирусе – исследование
Новое исследование, проведенное в Индии, попыталось определить, может ли потеря чувства определенных запахов быть признаком инфицирования COVID-19.
Для этого было выбрано пять доступных и распространенных запахов: мята перечная, чеснок, кардамон, фенхель и кокосовое масло, пишет BGR.
Выяснилось, что участники исследования, которые не чувствовали запаха кокосового масла и мяты, с наибольшей вероятностью показали положительный тест на коронавирус.
Почти 25% не чувствовали запаха мяты и почти 21% участников сообщили, что не могут чувствовать запах кокосового масла.
Отмечается, что потеря обоняния и вкуса, согласно анализу New York Times, наблюдается у почти 90% пациентов с COVID-19. Согласно исследованию Медицинского центра Университета Вандербильта, около 25% больных сообщают об этом как о своем единственном симптоме.
Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые объяснили, почему одни люди, зараженные коронавирусом, тяжело переносят инфекцию, а другие не испытывают опасных симптомов при COVID-19.