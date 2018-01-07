Отступать некуда: Россия и КНДР загнали Трампа в ловушку

Россия и КНДР шантажируют США, Южную Корею и весь мир угрозой ядерной войны, если США не согласятся на прямые переговоры с Кремлем, как это было сделано в Ялте в феврале 1945 года.

Об этом говорится в материале "Укринформа" "Пхеньян и Сеул начинают переговоры? Это Кремль решил "пойти в обход".

Отмечается, что Южная Корея оказалась самым слабым звеном, она первая не выдержала шантажа.

"Выполнение требований шантажиста (а только это будет целью переговоров со стороны Москвы и Пхеньяна) еще никогда не доводило до добра. В Вашингтоне это, безусловно, вполне осознают, поэтому должны искать адекватный ответ на такие требования. США, по большому счету, тоже некуда отступать. Поэтому спада напряженности не будет, а если и будет, то очень временный", - сказано в публикации.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российская оппозиция предупредила, что кремлевские поставки ракетных вооружений в Северную Корею представляют опасность для всего мира.