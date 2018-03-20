После отравления Скрипаля и его дочери на территории страны блока НАТО с помощью нервно-паралитического газа "​Новичок", признанного боевым химическим оружием, Великобритания как страна, пострадавшая от этого акта агрессии, подошла к проблеме взвешенно и решила бороться не с последствием, а с причинами этой трагедии.

Первое, что решила сделать Тереза Мей — это очистить все международные организации и диппредставительства от агентов КГБ-ФСБ и штатных сотрудников, внедренных в государственную систему Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Второе — избавить финансовую систему от преступно нажитых активов, которые массово вброшены в Западную финансовую систему через олигархов и госчиновников постсоветской России.

Новости России уже не обойтись без варягов

На примере Абрамовича я покажу опасные пробелы его состояния, и если он не предпримет экстренных мер, то может не только потерять свои активы, но и угодить в тюрьму за свою "предпринимательскую" деятельность. Роману Абрамовичу, как и всем первым разбогатевшим гражданам РФ после развала Советского Союза сказачно повезло. Пришедший на смену организационно-распорядительной финансовой системы рынок понес их стремительно к миллиардным состояниям, намного обгоняя законодательную базу правового государства, регулирующего современную финансовую структуру демократического государства. Фактически все бизнесмены и предприниматели первой волны получили состояния, которые имеют правовой механизм легитимации, даже несмотря на отсутствие в России так и не построенного за 27 лет института частной собственности и прихода путинского режима.

Проблема у российского бизнеса началась с уголовного преследования Ходорковского, когда путинская вертикаль применила к налоговому бремени ЮКОСа обратную силу закона. С этого момента правовая российская система больше не могла подтвердить легитимность ни финансовых сделок, ни банковских операций, ни передачу каких бы то ни было активов. Здесь, конечно, не нужно смешивать иностранных инвесторов и игроков на российском рынке, они легитимизировали свои финансовые операции своими институтами частной собственности и до принятия соответствующих решений своих правительств или наделенным таким правом международных организаций могут быть спокойны за свое сотрудничество с путинским режимом.

Но вернусь к Абрамовичу, у него как и у многих богатых граждан России, инвестировавших свои активы в западную финансовую систему, любые финансовые контакты с режимом Путина после уголовного преследования Ходорковского будут предметом тщательного расследования, так как с этого момента в международном трибунале будет обозначен преступный период правления чекистов.

Чтобы была понятна причина делегитимации состояний российских олигархов после контактов с путинским режимом, приведу незамысловатый банальный пример. Это равносильно, когда бизнесмен продает свои активы или впускает в свой бизнес представителей наркокартелей. У бизнесмена на руках остаются наркодоллары, а к наркодилерам переходит часть или весь легитимный бизнес.

Могу посоветовать только одно — пока не поздно всем предпринимателям и бизнесменам России, которые с 2003 года имели финансовые контакты с путинским режимом, найти себе квалифицированных специалистов в области международного права и правозащитной деятельности, чтобы как-то сформулировать смягчающие обстоятельства и выбрать правильную позицию защиты.