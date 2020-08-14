Александр Лукашенко как-то обмолвился: "никогда и никуда я не уйду". Теперь пришло время выбирать – за красных или за белых?

Лукашенко эти выборы не проиграл, но и не выиграл. Если мы оценим его электорат, состоящий из служащих госструктур, силовиков, работников бизнеса, имеющего тесную связь с властью, и большинство пенсионеров, то это "потянет" процентов на 35-40% почти гарантированно, но никак не 80%. У его главного оппонента Светланы Тихановской электорат в основном молодежь и те, кому Лукашенко просто надоел, здесь тоже не набирается 90%, однако 40% протестных голосов она бы получила. Проблема лишь в одном – Лукашенко никуда уходить не собирался и "нарисовал" себе эти 80% еще до выборов. Должен был состояться второй тур, который для Лукашенко равнозначен проигрышу. Именно этот обман и возмутил очень многих, кто надеялся на честные выборы.

Теперь давайте посмотрим – можно ли что-то изменить сейчас, когда объявлены результаты голосования и по всей стране начались протесты? Хочется ошибаться, однако боюсь, что отстранить сейчас Лукашенко от власти практически нереально и прежде всего по причине его поддержки Москвой. Кремль не может себе позволить вторую революцию под боком в "братской стране", поскольку такой пример не просто заразителен, он смертельно опасен для самого Кремля. Для Лукашенко было достаточно получить поздравления от двух главных "партнеров" и спонсоров его режима – России и Китая. Все остальное неважно и непризнание результатов выборов странами ЕС и Америки не сильно тревожит власть в Минске. Тем не менее ей придется решать уже в ближайшее время ряд этических и финансовых проблем. Вопрос заработной платы силовикам, получающим не менее 800 долларов в месяц, пока не актуальный, Россия и Китай всегда "подкинут" последнему диктатору Европы несколько сот миллионов долларов для сохранения его власти, тогда как вопрос этический - как взаимодействовать с Европой и той частью своего народа, которая не признает его в качестве лидера страны?, остается открытым.

К сожалению, действенной и сильной оппозиции в Беларуси нет, власть постаралась загнать ее в глубокое подполье или выдавить из страны. Светлана Тихановская на роль оппозиционного лидера не тянет ни по своим ораторским качествам, ни по своему политическому сознанию и опыту. Белорусской оппозиции пришла пора задуматься – что делать? С одной стороны вести какую-то активную оппозиционную деятельность опасно, с другой стороны экспорт революции в Беларусь маловероятен. Вспомним не очень далекую историю советского государства – за очень длинный период времени в политических лагерях Советского Союза (1964 – 1989) побывало не так уж много белорусов. В той зоне, где мне пришлось отсидеть 3 с половиной года были русские, украинцы, эстонцы, латыши, литовцы, грузины, армяне и даже один казах, но ни одного белоруса из 60 с лишним политзэков, в другой зоне сидел лишь один. Это о чем-то говорит. Белорусы как в советское время, так и нынче, очень терпеливо относились к власти и здесь есть что-то генетическое. Понятное дело – нация растет и развивается, только сегодня это развитие еще не достигло общенациональной точки кипения по части неприятия власти и главы государства.

Так что наш гуру политологии и любитель предсказывать политические катаклизмы (как, к примеру, – гражданскую войну в Америке) Андрей Илларионов, списавший Лукашенко в недавнем интервью Гордону в политическое небытие, похоже опять промахнулся. Такие системы, как в Белоруссии, построенные на диктатуре и силовом векторе развития, весьма живучи. К тому же десятью миллионами управлять гораздо легче, чем сорока миллионами или больше. Чтобы в Белоруссии состоялся Майдан нужен миллион человек на улицах Минска, это ровно половина его жителей, но это сегодня из области фантастики. Все мы понимаем одну очевидную вещь – очень долгое пребывание у власти с практически неограниченными полномочиями сносит у любого человека "крышу". Лукашенко это не тот диктатор, который способен понять необходимость смены власти для любого руководителя без исключений. Как писал великий мыслитель Жан-Жак Руссо:

"Вероятность того, что при власти будут люди, которые не любят власть, такая же, как назначение мягкосердечного человека надзирателем рабов на плантации".

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