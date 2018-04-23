Отставка премьера Армении: появился полный текст заявления

Пресс-служба правительства Армении обнародовала полный текст заявления премьер-министра Сержа Саргсяна об отставке.

"Дорогие соотечественники! Обращаюсь ко всем гражданам Республики Армения, к старшему поколению и моей дорогой молодежи, к женщинам и мужчинам. Обращаюсь к тем, кто день и ночь стоял на улицах с лозунгом "Откажи Сержу", и к тем, кто в эти дни с трудом добирался до своих рабочих мест и безропотно выполнял свой долг", – начал свое обращение Саргсян.

Он обратился ко всем гражданам страны в последний раз в качестве руководителя.

"Обращаюсь к тем, кто смотрел прямой эфир и день, и ночь, и к тем, кто день и ночь по-мужски обеспечивал общественный порядок. Обращаюсь к стоящим на границе нашим храбрым солдатам и офицерам, обращаюсь к моим боевым друзьям. Обращаюсь к своим партийным товарищам, ко всем политическим силам и деятелям. Как руководитель страны обращаюсь в последний раз", – отметил он.

Саргсян отметил, что оппозиционный депутат парламента Армении Никол Пашинян был прав касательно его кандидатуры на должность премьера страны.

"Никол Пашинян был прав. Я ошибся. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны – премьер-министра Армении. Уличное движение против моего пребывания в должности. Я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране. Спасибо", – резюмировал Саргсян в своей обращении.

Как сообщал "Обозреватель", Саргсян добровольно сложил полномочия 23 апреля. Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер республики Карен Карапетян. Кроме того, президент страны Армен Саркисян принял отставку правительства.