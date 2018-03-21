Отставка Лаврова: появилась реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о вероятной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова спекуляцией.

Как сообщают РИА-Новости, таким образом в Кремле отреагировали на появившуюся в СМИ информацию, что Лавров собрался уйти с поста министра.

"Давайте поздравим министра с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции", - заявил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сразу несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству сообщили, что Лавров покинет пост министра иностранных дел РФ и не войдет в состав нового правительства, которое глава Кремля Владимир Путин сформирует по итогам прошедших выборов в ближайшие месяцы.