Отставка Лаврова? Фейгин объяснил, что здесь не так

На сегодняшний день у Кремля нет никаких причин для смещения Сергея Лаврова с поста министра иностранных дел России.

Де-факто этот чиновник реализует "мюнхенскую политику" президента РФ Владимира Путина, - сказал "Обозревателю" российский адвокат Марк Фейгин.

Комментируя информацию о том, что якобы Лавров должен уйти в отставку, он заметил: "Слухи об отставке Лаврова я слышу на протяжении последних лет 5-6. Такие слухи раз за разом возникают, но я, честно говоря, в них не верю".

В этом контексте Фейгин заверил: для этого нет никаких оснований. "Возраст? Ну, так он старше Путина всего на несколько лет. Так что возраст не является основанием для такой замены. Формальная отставка правительства и назначение нового премьера? Тоже нет, потому что это компетенция исключительно президента".

И третье – и самое главное – состоит в том, что "Лавров полностью соответствует политической стратегии и тактике президента Путина". "Я считаю, что его деятельность – это исполнение мюнхенской речи Путина 2007 года, он продолжает "мюнхенскую политику", - подчеркнул адвокат.

Он добавил: смена главы внешнеполитического ведомства могла бы понадобиться Кремлю, если бы тот решил сменить риторику в отношениях с Западом, но все признаки указывают на то, что в Москве такую цель перед собой не ставят. Сегодня эта риторика "конфронтационная, а не дипломатическая", - констатировал Фейгин. "А ужесточать ее некуда", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", по информации нескольких источников, близких к МИД России, Сергей Лавров покинет пост министра иностранных дел РФ и не войдет в состав нового правительства, которое глава Кремля Владимир Путин сформирует по итогам прошедших выборов в ближайшие месяцы.