''Отследить нас не смогут'': Израиль пригрозил России уничтожением в Сирии

Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не скажется на эффективности израильских ВВС, так как похожую установку им уже удавалось уничтожить.
Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби обратил внимание на то, что С-300 могут быть уничтожены и с воздуха, и на земле, передает "Интерфакс".
"Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею", - сказал он, дав понять, что это же может произойти и российскими ЗРК.
"Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи на самом деле не ограничивают их эффективность. У нас есть малозаметные истребители, батареи даже не смогут их отследить", - добавил израильский министр, имея в виду стелс-истребители F-35 американского производства.
ЗРК С-300
Истребители F-35
Отметим, поставки С-300 в Сирию начались после крушения самолета-разведчика РФ Ил-20. Министерство обороны РФ обвинило в этом ВВС Израиля.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября стало известно, что Россия передала первые установки Сирии. Позже появилось видео переброски зенитных ракетных комплексов С-300.
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.