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''Отследить нас не смогут'': Израиль пригрозил России уничтожением в Сирии

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Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не скажется на эффективности израильских ВВС, так как похожую установку им уже удавалось уничтожить.

Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби обратил внимание на то, что С-300 могут быть уничтожены и с воздуха, и на земле, передает "Интерфакс".

"Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею", - сказал он, дав понять, что это же может произойти и российскими ЗРК.

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"Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи на самом деле не ограничивают их эффективность. У нас есть малозаметные истребители, батареи даже не смогут их отследить", - добавил израильский министр, имея в виду стелс-истребители F-35 американского производства.

''Отследить нас не смогут'': Израиль пригрозил России уничтожением в Сирии

ЗРК С-300

''Отследить нас не смогут'': Израиль пригрозил России уничтожением в Сирии

Истребители F-35

Отметим, поставки С-300 в Сирию начались после крушения самолета-разведчика РФ Ил-20. Министерство обороны РФ обвинило в этом ВВС Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября стало известно, что Россия передала первые установки Сирии. Позже появилось видео переброски зенитных ракетных комплексов С-300.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Объекты
РоссияИзраильвойна
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