Росія вивчила досвід Майдану та протестів у Білорусі.

Тому розуміючи, що соціально-політична ситуація в РФ погіршується, а протести набирають силу, вони почали нищити опозицію.

Сьогодні Олексій Навальний, найсильніший представник опозиції втратив свідомість у літаку. Зараз він знаходиться у комі, в дуже важкому стані, в лікарні, попередній діагноз - отруєння.

Путін та ФСБшна камарілья вбили Нємцова, тепер можливо, Навального. Певен, що це тільки початок.

Кремль давно розпочав репресії та вбивства, але після зміни конституції і надання Путіну диктаторських повноважень де-юре, більше не потрібно ховати злочинне обличчя Кремля.