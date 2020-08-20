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Отруєння Навального: це тільки початок

Мирослав Гай
Мирослав Гай
Мир
3,9 т.
Отруєння Навального: це тільки початок

Росія вивчила досвід Майдану та протестів у Білорусі.

Тому розуміючи, що соціально-політична ситуація в РФ погіршується, а протести набирають силу, вони почали нищити опозицію.

Сьогодні Олексій Навальний, найсильніший представник опозиції втратив свідомість у літаку. Зараз він знаходиться у комі, в дуже важкому стані, в лікарні, попередній діагноз - отруєння.

Путін та ФСБшна камарілья вбили Нємцова, тепер можливо, Навального. Певен, що це тільки початок.

Кремль давно розпочав репресії та вбивства, але після зміни конституції і надання Путіну диктаторських повноважень де-юре, більше не потрібно ховати злочинне обличчя Кремля.

Отруєння Навального: це тільки початок

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Источник:Facebook Мирослава Гая
РоссияАлексей Навальный
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