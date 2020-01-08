"Отрежем ногу!" Президент Ирана пригрозил США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство в ходе спецоперации США иранского генерала Касема Сулеймани с потерей человеком руки.
А также заверил, что не оставит это без ответа, пообещав "отрезать ногу" Вашингтону на Ближнем Востоке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Reuters.
"Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы – отрежем вам ногу в нашем регионе", – обратился он к Штатам.
Хасан Рухани
Отмечается, что Рухани заявил об этом во время заседания кабинета министров после того, как Иран нанес ракетные удары по американским целям в Ираке.
По его словам, военные США потеряют возможность базироваться на Ближнем Востоке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после гибели 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После гибели иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходила двумя волнами.
Госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президет Майк Пенс прибыли на совещание к президенту Дональду Трампу из-за бомбардировки Ираном американских военных баз в Ираке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ведут оценку жертв и повреждений, нанесенных ударом иранских ракет по американским военным базам в Ираке.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить провокации по отношению к Ирану.
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