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8 января • обновлено в 14:42
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"Отрежем ногу!" Президент Ирана пригрозил США на Ближнем Востоке

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Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство в ходе спецоперации США иранского генерала Касема Сулеймани с потерей человеком руки.

А также заверил, что не оставит это без ответа, пообещав "отрезать ногу" Вашингтону на Ближнем Востоке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Reuters.

"Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы – отрежем вам ногу в нашем регионе", – обратился он к Штатам.

Хасан Рухани

Хасан Рухани

Отмечается, что Рухани заявил об этом во время заседания кабинета министров после того, как Иран нанес ракетные удары по американским целям в Ираке.

По его словам, военные США потеряют возможность базироваться на Ближнем Востоке.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
Иран
Тег
убийство
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