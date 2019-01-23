Отрезают пальцы! Японцы напугали россиян из-за захваченных островов

Японцы показали Российской Федерации, на что способны из-за потерянных островов. В знак протеста они отрезают себе пальцы.

Об этом рассказала корреспондент "Комсомольской правды". Она побыла на съезде ультраправых японских националистов, которые согласны на мир с Россией только в обмен на Курильские острова.

Там она увидела мужчину с покалеченной рукой и отрезанным мизинцем. "Как это вас так угораздило?" - спросила журналистка.

"Я сам ножом отрезал себе палец и отослал по почте президенту Южной Кореи в знак протеста, что Южная Корея после окончания Второй мировой захватила японский остров Такэсиму", - ответил он, добавив, что резал без анестезии.

"Комсомольская правда"

Также представители заседания пожаловались ей, что к российскому посольству никак не подобраться. Там японская полиция все перекрыла: ни митингов протеста, ни посылок по почте.

"Простите, господа, а какие части тела вы планируете себе отрезать, если не получите обратно Курильские острова?" - задалась она вопросом.

За этим последовало несколько секунд напряженной тишины, а затем смех присутствующих.

"Вы нарушили пакт о ненападении между СССР и Японией! – выкрикнули японцы. – И этого мы вам никогда не простим!"

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января состоялись исторические переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по Курильским островам. Стороны обсудили перспективы заключения мирного договора.

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