Отрезали уши и половые органы: серия зверских убийств детей всколыхнула мир

В Танзании в течение последнего месяца были похищены и убиты 10 детей.

Эти преступления местные правоохранители окрестили ритуальными. В стране до сих пор верят в колдовство и устраивают жертвоприношения, передает Sky News.

Так, останки четырех детей были найдены в последние дни вблизи кустов. У детей в возрасте от двух до десяти лет были отрезаны уши, языки и половые органы.

Sky News

"Наши предварительные расследования установили, что эти инциденты вызваны суеверными убеждениями", – заявил парламенту министр внутренних дел Канги Лугола.

"Мы уже определили некоторых из подозреваемых, и мы скоро примем меры против них", – заверил он.

В Танзании до сих пор ведут настоящую охоту на людей-альбиносов и женщин с красными глазами (их считают колдуньями).

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