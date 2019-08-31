Отрезали при пытках: в Мексике нашли около 2 тыс. фрагментов пальцев. Фото 18+

В Мексике (штат Синалоа) обнаружили около двух тысяч фрагментов костей человеческих рук.

Об этом пишет издание El Universal. По предварительным данным, кости в окрестностях столицы региона обнаружили члены бригады по поиску пропавших без вести.

Как выяснилось, кости принадлежали как взрослым, так и детям и подросткам.

Место свалки El Universal

По одной из версий, людей пытали похитившие их злоумышленники, а потом избавлялись от конечностей таким образом. Более крупных фрагментов тел нигде не нашли.

Свалка с костями El Universal

Издание подчеркивает, что к началу 2019 года среди пропавших без вести мексиканцев числилось порядка 40 тысяч человек. В связи с этим власти вынуждены формировать целые базы пропавших, в которых указываются биометрическое фото и отпечатки пальцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в Мексике нашли по меньшей мере 166 тел на месте массового захоронения в штате Веракрус, охваченном войнами между наркокартелями.

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